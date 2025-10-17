Három nő, egy titok – Lackfi János darabja szíven üt és megnevettet

Október 17-én különleges kulturális esemény várja a közönséget. A Bartók Színház ad otthont Lackfi János legújabb darabja, a Három nő, egy eset ősbemutatójának, amely először kerül színpadra Dunaújvárosban. A tragikomikus történetet négy kiváló színművész – Sajgál Erika, Kovács Vanda, Holecskó Orsolya és Őze Áron – kelti életre, utóbbi a rendezői feladatokat is vállalta.

A Bartók Színház ősbemutatója egyszerre nevettet és szíven üt

Forrás: Bartók Színház Facebook oldala

Bartók Színház – Ősbemutatóval indul a hétvége

A darab középpontjában egy temetés áll, de a gyász pillanatai hamar groteszk, feszültséggel és humorral teli játékká alakulnak. A sírban egy ötvenes férfi nyugszik, akinek életét három nő – „a férfi életének nagy szerelmei” – próbálja újraértelmezni. A fordulatos történetet maga Lackfi János így foglalja össze:

Temetés, egy ötvenes férfi a sírban. Három nő, a férfi életének nagy szerelmei. És egy játékmester, aki az elhunyt végakarata szerint tízezer dollárt ad át a hölgyek mindegyikének, ha... És itt kezdődik a kiszavazó-show, a kvízjáték, a csata, melyben a szerelmi négyszög teljes érzelmi skáláját bejárjuk.

A Három nő, egy eset egyszerre komikus és megrendítő, szatirikus és mélyen emberi darab. Lackfi szövege pengeéles humorral és váratlan érzelmi fordulatokkal tárja fel azokat a kérdéseket, amelyekkel mindannyian szembesülünk, például: Ki volt ez az ember? Ki a hibás egy kapcsolat kudarcáért? Van-e végső igazság egy közös élet romjai között?

A Bartók Színház színpadán a három nő és a játékmester szinte pszichológiai „társasjátékot” játszanak – a tét a múlt megértése és harmincezer dollár. Az előadás miközben nevettet, a nézőt is szembesíti saját érzéseivel, múltbéli döntéseivel. A darab sikerét mi sem mutatja jobban, mint hogy az októberi és novemberi előadásokra minden jegy elfogyott.

Harisnyás Pippi is meghódította a közönséget

Nemrég mutatták be a Bartók Színházban a Harisnyás Pippi című előadást, amelyről korábban már beszámoltunk. A világhírű Astrid Lindgren-meseregény zenés, bábszereplőkkel kiegészített színpadi változata igazi családi kaland: színes, vidám és felszabadító élményt kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt.