október 4., szombat

Ferenc névnap

14°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Duol.hu podcast

1 órája

A rajongók nem állnak meg: Groovehouse, Opitz Barbi és Szakács Gergő története

Címkék#duol podcast#Opitz Barbi#Groovehouse#Szakács Gergő

Balogh Tamás

Üdvözlöm Önöket, Baloghtomi vagyok!

A fesztiválszezon végén is jó néhány popsztárral beszélgettem. A pályán eltöltött idejük különböző, de szerencséjükre a közönség ragaszkodása hozzájuk változatlan – sőt, átlagon felüli. Hogy mi lehet a titkuk, azt nem tudom, de sejtem: minden esetben egy személyre szabott „projekt”. Hogy van-e valamiféle mágiájuk felénk? Szerintem föltétlenül. Ez azonban csak akkor működhet, ha ők maguk is élvezik, élnek vele, és közben mi, nézők is jól érezzük magunkat, amikor látjuk őket a színpadon.

Ezúttal három karakterrel, három különböző műfajban sikeres formációval és előadóval beszélgettem: a Groovehouse-zal, Opitz Barbival, egy megállíthatatlan rajongói csoporttal és végül Szakács Gergővel.

Nemcsak a rajongóiknak ajánlom, hogy hallgassanak bele a beszélgetéseinkbe!

 

Duol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu