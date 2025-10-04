A rajongók nem állnak meg: Groovehouse, Opitz Barbi és Szakács Gergő története

Üdvözlöm Önöket, Baloghtomi vagyok!

A fesztiválszezon végén is jó néhány popsztárral beszélgettem. A pályán eltöltött idejük különböző, de szerencséjükre a közönség ragaszkodása hozzájuk változatlan – sőt, átlagon felüli. Hogy mi lehet a titkuk, azt nem tudom, de sejtem: minden esetben egy személyre szabott „projekt”. Hogy van-e valamiféle mágiájuk felénk? Szerintem föltétlenül. Ez azonban csak akkor működhet, ha ők maguk is élvezik, élnek vele, és közben mi, nézők is jól érezzük magunkat, amikor látjuk őket a színpadon.

Ezúttal három karakterrel, három különböző műfajban sikeres formációval és előadóval beszélgettem: a Groovehouse-zal, Opitz Barbival, egy megállíthatatlan rajongói csoporttal és végül Szakács Gergővel.

Nemcsak a rajongóiknak ajánlom, hogy hallgassanak bele a beszélgetéseinkbe!