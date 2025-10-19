A gyermekekben kialakult, semmivel sem pótolható, életre szóló pozitív élmények jó hatása

Üdvözlöm Önöket, a baloghtomi vagyok!

Felnőtt társaságban gyakran hallhatjuk, amikor egymásnak mondják az emberek, hogy „te még hiszel a mesékben?”. A Magyar népmese napja óta jó néhány „meseközeli” szakemberrel beszélgetve egyre inkább a meggyőződésemmé vált, hogy ha nem is a tündérszép királylányokban, az óriások csodás történeteiben, vagy a nagymamák varázserejű pogácsájában kellene hinnünk, de ezeknek az elmondása által a gyermekekben kialakult, semmivel sem pótolható életre szóló pozitív élmények jó hatásában!

Ezúttal három hiteles szakembert is megszólaltatok ebben a témában: Herpainé Tomon Adrienn könyvtárost, Jézsóné Németh Éva óvónőt, és Csernik Szende székely mesemondót és lábbábost.

Hallgassanak ki bennünket!