Duol.hu podcast

1 órája

A gyermekekben kialakult, semmivel sem pótolható, életre szóló pozitív élmények jó hatása

Címkék#könyvtáros#mese#duol podcast

Balogh Tamás

Üdvözlöm Önöket, a baloghtomi vagyok!

Felnőtt társaságban gyakran hallhatjuk, amikor egymásnak mondják az emberek, hogy „te még hiszel a mesékben?”. A Magyar népmese napja óta jó néhány „meseközeli” szakemberrel beszélgetve egyre inkább a meggyőződésemmé vált, hogy ha nem is a tündérszép királylányokban, az óriások csodás történeteiben, vagy a nagymamák varázserejű pogácsájában kellene hinnünk, de ezeknek az elmondása által a gyermekekben kialakult, semmivel sem pótolható életre szóló pozitív élmények jó hatásában!

Ezúttal három hiteles szakembert is megszólaltatok ebben a témában: Herpainé Tomon Adrienn könyvtárost, Jézsóné Németh Éva óvónőt, és Csernik Szende székely mesemondót és lábbábost.

Hallgassanak ki bennünket!

 

Duol.hu podcast

