Kiállítás

3 órája

Egy találkozás, amit nem érdemes kihagyni!

Címkék#Dunaújváros#Várócziné Elekes Aranka#kiállítás

A színek és a hit találkozásának lehetnek tanúi mindazok, akik vasárnap ellátogatnak a dunaújvárosi evangélikus templomba. Várócziné Elekes Aranka lelkész „Találkozások” című festménykiállítása szeptember 21-én, az istentisztelet után nyílik meg a gyülekezetben.

Duol.hu

Különleges eseményre készül a dunaújvárosi evangélikus közösség: 2025. szeptember 21-én 12 órakor, az istentisztelet után nyílik meg Várócziné Elekes Aranka lelkész „Találkozások” című festménykiállítása a Dunaújvárosi Evangélikus templomban.

Várócziné Elekes Aranka
Várócziné Elekes Aranka

Várócziné Elekes Aranka festménykiállítása

A kiállítás nem ismeretlen a környék művészetkedvelői előtt: augusztusban Kisapostagon már nagy sikerrel mutatkozott be, meghitt, templomi környezetben. 

Aranka története pedig legalább olyan különleges, mint alkotásai: a lelkészi hivatás évtizedekig szunnyadó elhívásként élt benne, míg végül a járványidőszakban egyszerre született meg benne a döntés és a festészet iránti szenvedély. 

Az ecset és a vászon a gyógyulás, az önmagához és Istenhez való visszatalálás eszközévé vált számára.

Ahogy ő fogalmaz:

A színek találkozása számomra az emberi kapcsolódásokra emlékeztet… amikor ezek a színek összeérnek, egymás mellett elmosódnak, és harmóniába kerülnek, valami új, különleges születik.

Most ezeket a „találkozásokat” hozza el Dunaújvárosba, hogy a helyi közösséggel is megossza színekben elmondott történeteit. A kiállítás az istentiszteletet követően nyílik meg, és egy ideig megtekinthető lesz a templomban. A kiállítást Dr. Baráth Károly, a gyülekezet felügyelője nyitja meg.

Szeretettel várnak mindenkit az istentiszteletre és az azt követő megnyitóra és kávéházi együttlétre. A belépés díjtalan.

A művésszel korábban interjút készítettünk, amely itt olvasható, egyúttal ajánljuk figyelmükbe a Bizony, Isten! evangélikus csatorna beszélgtését is.

 

 

