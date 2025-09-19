Egy találkozás, amit nem érdemes kihagyni!

Különleges eseményre készül a dunaújvárosi evangélikus közösség: 2025. szeptember 21-én 12 órakor, az istentisztelet után nyílik meg Várócziné Elekes Aranka lelkész „Találkozások” című festménykiállítása a Dunaújvárosi Evangélikus templomban.

Várócziné Elekes Aranka

Várócziné Elekes Aranka festménykiállítása

A kiállítás nem ismeretlen a környék művészetkedvelői előtt: augusztusban Kisapostagon már nagy sikerrel mutatkozott be, meghitt, templomi környezetben.

Aranka története pedig legalább olyan különleges, mint alkotásai: a lelkészi hivatás évtizedekig szunnyadó elhívásként élt benne, míg végül a járványidőszakban egyszerre született meg benne a döntés és a festészet iránti szenvedély.

Az ecset és a vászon a gyógyulás, az önmagához és Istenhez való visszatalálás eszközévé vált számára.

Ahogy ő fogalmaz: