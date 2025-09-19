3 órája
Egy találkozás, amit nem érdemes kihagyni!
A színek és a hit találkozásának lehetnek tanúi mindazok, akik vasárnap ellátogatnak a dunaújvárosi evangélikus templomba. Várócziné Elekes Aranka lelkész „Találkozások” című festménykiállítása szeptember 21-én, az istentisztelet után nyílik meg a gyülekezetben.
Várócziné Elekes Aranka festménykiállítása
A kiállítás nem ismeretlen a környék művészetkedvelői előtt: augusztusban Kisapostagon már nagy sikerrel mutatkozott be, meghitt, templomi környezetben.
Aranka története pedig legalább olyan különleges, mint alkotásai: a lelkészi hivatás évtizedekig szunnyadó elhívásként élt benne, míg végül a járványidőszakban egyszerre született meg benne a döntés és a festészet iránti szenvedély.
Az ecset és a vászon a gyógyulás, az önmagához és Istenhez való visszatalálás eszközévé vált számára.
Ahogy ő fogalmaz:
A színek találkozása számomra az emberi kapcsolódásokra emlékeztet… amikor ezek a színek összeérnek, egymás mellett elmosódnak, és harmóniába kerülnek, valami új, különleges születik.
Most ezeket a „találkozásokat” hozza el Dunaújvárosba, hogy a helyi közösséggel is megossza színekben elmondott történeteit. A kiállítás az istentiszteletet követően nyílik meg, és egy ideig megtekinthető lesz a templomban. A kiállítást Dr. Baráth Károly, a gyülekezet felügyelője nyitja meg.
Szeretettel várnak mindenkit az istentiszteletre és az azt követő megnyitóra és kávéházi együttlétre. A belépés díjtalan.
A művésszel korábban interjút készítettünk, amely itt olvasható, egyúttal ajánljuk figyelmükbe a Bizony, Isten! evangélikus csatorna beszélgtését is.