Elment Sajdik Ferenc: a Pom Pom és Gombóc Artúr rajzolója örökre itt hagyta figuráit

Sajdik Ferenc örökké vidám családba született Németországban, Neuenhagenben, híres zsoké apja éppen ott versenyzett, anyja balerina volt - írta még 95. születésnapja előtt készült a Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának portréja. Gyermekkorát különböző országokban töltötte, az elemi iskolát Görögországban kezdte, majd a második világháború kitörése után Dunakeszire költözött a család. Nyomdásznak készült, 1948-49-ben a Török Pál utcai Iparrajziskolában tanult, majd a Szinyei Merse Pál utcai Grafikai Ipariskolában végzett. Több képzőművész kört is látogatott, tanárai Koffán Károly és Fenyő A. Endre voltak. Még a rajziskolában látott meg egy sokszorosításra készített nyomólemezt (klisé) és azon Pintér Jenő egy karikatúra-sorozatát, ekkor döbbent rá arra, hogy az ő pályája a karikatúra lesz.

Sajdik Ferenc

Igazán népszerűvé a rajzfilm tette Sajdik Ferencet

A filmmel egy Műcsarnokban rendezett karikatúrakiállításnak köszönhetően került kapcsolatba. Visszaemlékezése szerint egy hét méter hosszú rajzot készített Budapestről, amelyet megláttak a filmgyár vezetői és elhatározták, hogy kisfilmet készítenek belőle. A film végül nem készült el, de megismerkedett Dargay Attilával és Jankovics Marcellel, akik később felkérték, hogy rajzoljon figuraterveket, háttereket a La Fontaine-mesesorozathoz. Ezt követte a Pom Pom meséi és A nagy ho-ho-horgász, amelyek évtizedek óta gyerekek és felnőttek kedvencei. Csukás István meseíróval olyan halhatatlan rajzfilmfigurákat teremtettek együtt, mint Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő vagy az esendő, csokizabáló madár, Gombóc Artúr. Nevéhez fűződik a tévétorna főcíme, az 1977-es reklámfilmszemlén különdíjat kapott bontottcsirke-reklámfilm és az ő grafikai tervével készült 1981-ben Vajda Béla Moto perpetuo című Arany Pálma-díjas animációs kisfilmje. Az 1990-es évek óta nem rajzol újságba, könyveket azonban azóta is illusztrál. Több száz könyvhöz - köztük ifjúsági és tankönyvekhez - készített rajzokat, illusztrálta többek között Csukás István, Alberto Moravia, Rudyard Kipling, Tabi László, Peterdi Pál, Békés Pál, Arany János és Petőfi Sándor írásait.