szeptember 22., hétfő

Móric névnap

30°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Elment Sajdik Ferenc: a Pom Pom és Gombóc Artúr rajzolója örökre itt hagyta figuráit

A Kossuth-díjas magyar grafikus és karikaturista olyan híres művekkel szerzett óriási ismertséget, mint a Pompom, a Nagy ho-ho horgász, vagy a Gombóc Artúr. Munkásságát számos kitüntetés fémjelezte, köztük Érdemes Művész cím, Munkácsi Mihály-, Prima Primissima és Kossuth-díj.

Duol.hu
Elment Sajdik Ferenc: a Pom Pom és Gombóc Artúr rajzolója örökre itt hagyta figuráit

Sajdik Ferenc örökké vidám családba született Németországban, Neuenhagenben, híres zsoké apja éppen ott versenyzett, anyja balerina volt - írta még 95. születésnapja előtt készült a Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának portréja. Gyermekkorát különböző országokban töltötte, az elemi iskolát Görögországban kezdte, majd a második világháború kitörése után Dunakeszire költözött a család. Nyomdásznak készült, 1948-49-ben a Török Pál utcai Iparrajziskolában tanult, majd a Szinyei Merse Pál utcai Grafikai Ipariskolában végzett. Több képzőművész kört is látogatott, tanárai Koffán Károly és Fenyő A. Endre voltak. Még a rajziskolában látott meg egy sokszorosításra készített nyomólemezt (klisé) és azon Pintér Jenő egy karikatúra-sorozatát, ekkor döbbent rá arra, hogy az ő pályája a karikatúra lesz. 

Sajdik Ferenc
Sajdik Ferenc

Igazán népszerűvé a rajzfilm tette Sajdik Ferencet

A filmmel egy Műcsarnokban rendezett karikatúrakiállításnak köszönhetően került kapcsolatba. Visszaemlékezése szerint egy hét méter hosszú rajzot készített Budapestről, amelyet megláttak a filmgyár vezetői és elhatározták, hogy kisfilmet készítenek belőle. A film végül nem készült el, de megismerkedett Dargay Attilával és Jankovics Marcellel, akik később felkérték, hogy rajzoljon figuraterveket, háttereket a La Fontaine-mesesorozathoz. Ezt követte a Pom Pom meséi és A nagy ho-ho-horgász, amelyek évtizedek óta gyerekek és felnőttek kedvencei. Csukás István meseíróval olyan halhatatlan rajzfilmfigurákat teremtettek együtt, mint Radírpók, Festéktüsszentő Hapci Benő vagy az esendő, csokizabáló madár, Gombóc Artúr. Nevéhez fűződik a tévétorna főcíme, az 1977-es reklámfilmszemlén különdíjat kapott bontottcsirke-reklámfilm és az ő grafikai tervével készült 1981-ben Vajda Béla Moto perpetuo című Arany Pálma-díjas animációs kisfilmje. Az 1990-es évek óta nem rajzol újságba, könyveket azonban azóta is illusztrál. Több száz könyvhöz - köztük ifjúsági és tankönyvekhez - készített rajzokat, illusztrálta többek között Csukás István, Alberto Moravia, Rudyard Kipling, Tabi László, Peterdi Pál, Békés Pál, Arany János és Petőfi Sándor írásait.

Munkásságát 1977-ben Munkácsy Mihály-díjjal, 1984-ben a Szép magyar könyv grafikai díjjal, 1988-ban érdemes művész címmel ismerték el. 2006-ban Budapest díszpolgára

lett, 2012-ben Prima Primissima Díjat kapott. 2013-ban Kossuth-díjjal tüntették ki azonnal felismerhető, egyedülálló stílusú rajzaiért. 2014-ben Hazám-díjban, 2017-ben Magyar Örökség Díjban részesült. 2018-ban Dunakeszi díszpolgára lett, 2023-ban a Nemzet Művésze díjjal tüntették ki. 2025-ben Libri szerzői életműdíjjal ismerték el munkásságát gyerekirodalom kategóriában. Rajongói a Facebookon gyűjtik és terjesztik a fáradhatatlan művész rajzait.

Sajdik Ferenc elhunytával a magyar kulturális örökség is jelentős veszteséget szenvedett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu