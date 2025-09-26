Koncertajánló
7 órája
Római kori romok között dübörög majd a techno Dunaújvárosban
Dunaújvárosban, az ősi római romok tövében egészen különleges zenei élmény várja a látogatókat október 4-én .
Forrás: Facebook
Két helyi, absztinens techno zenész lép színpadra az Intercisa romjai között, a Római Kőtárban, hogy bebizonyítsák: a techno ereje nem a káros kellékekben, hanem a zenében rejlik. A 17 és 19 óra között zajló programban teljes egészében saját szerzeményeik szólalnak meg, így garantáltan egyedi, friss hangzásvilágra számíthat a közönség. A belépés ingyenes – mindenkit szeretettel várnak, aki szívesen átadná magát a tiszta zene élményének, különleges környezetben.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre