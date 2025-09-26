szeptember 26., péntek

1 órája

Római kori romok között dübörög majd a techno Dunaújvárosban

Címkék#Római Kőtár#koncert#techno

Dunaújvárosban, az ősi római romok tövében egészen különleges zenei élmény várja a látogatókat október 4-én .

Duol.hu
Római kori romok között dübörög majd a techno Dunaújvárosban

Forrás: Facebook

Két helyi, absztinens techno zenész lép színpadra az Intercisa romjai között, a Római Kőtárban, hogy bebizonyítsák: a techno ereje nem a káros kellékekben, hanem a zenében rejlik. A 17 és 19 óra között zajló programban teljes egészében saját szerzeményeik szólalnak meg, így garantáltan egyedi, friss hangzásvilágra számíthat a közönség. A belépés ingyenes – mindenkit szeretettel várnak, aki szívesen átadná magát a tiszta zene élményének, különleges környezetben.

