11 órája
Egy kondérnyi varázslat: népmese és bábszínház Rácalmáson
Varázslatos családi programmal várják a látogatókat október 4-én Rácalmáson. A középpontban a népmese áll, amely bábokkal, zenével és egy kis főzőcskézéssel kel életre. Az ingyenes előadás a Völgyhajó Bábszínház jóvoltából érkezik a Művelődési Ház és Könyvtár színpadára.
A Magyar Népmese Napja alkalmából különleges élmény várja a családokat Rácalmáson. Október 4-én, szombaton 10 órától a Völgyhajó Bábszínház vendégeskedik a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban, ahol „Egy kondér népmese” címmel elevenednek meg a legszebb történetek.
Mesés program a Magyar Népmese Napján
A főzőcskézős népmesecsokor bábokkal és zenével fűszerezve garantálja, hogy minden korosztály számára felejthetetlen kaland legyen. A bábok életre kelnek, a mesék pedig megtelnek ízekkel, hangokkal és varázslattal, így az előadás egyszerre szórakoztat és elvarázsol.
A rendezvény ingyenes, regisztráció nélkül látogatható, így bárki szabadon csatlakozhat a mesés délelőtthöz a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban. Egy nagyszerű alkalom, hogy együtt ünnepeljük a magyar népmesék kincseit, és élményekkel töltsük meg az őszi hétvégét.