Egy kondérnyi varázslat: népmese és bábszínház Rácalmáson

A Magyar Népmese Napja alkalmából különleges élmény várja a családokat Rácalmáson. Október 4-én, szombaton 10 órától a Völgyhajó Bábszínház vendégeskedik a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban, ahol „Egy kondér népmese” címmel elevenednek meg a legszebb történetek.

A főszerepben a népmese lesz.

Forrás: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldala

Mesés program a Magyar Népmese Napján

A főzőcskézős népmesecsokor bábokkal és zenével fűszerezve garantálja, hogy minden korosztály számára felejthetetlen kaland legyen. A bábok életre kelnek, a mesék pedig megtelnek ízekkel, hangokkal és varázslattal, így az előadás egyszerre szórakoztat és elvarázsol.

A rendezvény ingyenes, regisztráció nélkül látogatható, így bárki szabadon csatlakozhat a mesés délelőtthöz a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban. Egy nagyszerű alkalom, hogy együtt ünnepeljük a magyar népmesék kincseit, és élményekkel töltsük meg az őszi hétvégét.