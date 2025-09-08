szeptember 9., kedd

Mese, báb és jókedv

11 órája

Egy kondérnyi varázslat: népmese és bábszínház Rácalmáson

Címkék#Rácalmás#népmesecsokor#varázslat#család#Magyar Népmese Napja

Varázslatos családi programmal várják a látogatókat október 4-én Rácalmáson. A középpontban a népmese áll, amely bábokkal, zenével és egy kis főzőcskézéssel kel életre. Az ingyenes előadás a Völgyhajó Bábszínház jóvoltából érkezik a Művelődési Ház és Könyvtár színpadára.

Duol.hu

A Magyar Népmese Napja alkalmából különleges élmény várja a családokat Rácalmáson. Október 4-én, szombaton 10 órától a Völgyhajó Bábszínház vendégeskedik a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban, ahol „Egy kondér népmese” címmel elevenednek meg a legszebb történetek.

népmese
A főszerepben a népmese lesz.
Forrás: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldala

Mesés program a Magyar Népmese Napján

A főzőcskézős népmesecsokor bábokkal és zenével fűszerezve garantálja, hogy minden korosztály számára felejthetetlen kaland legyen. A bábok életre kelnek, a mesék pedig megtelnek ízekkel, hangokkal és varázslattal, így az előadás egyszerre szórakoztat és elvarázsol.

A rendezvény ingyenes, regisztráció nélkül látogatható, így bárki szabadon csatlakozhat a mesés délelőtthöz a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban. Egy nagyszerű alkalom, hogy együtt ünnepeljük a magyar népmesék kincseit, és élményekkel töltsük meg az őszi hétvégét.

 

