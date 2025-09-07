Gyász
1 órája
Meghalt Koós Boglárka színésznő
Közösségi oldalán tudatta a Budaörsi Latinovits Színház, hogy elhunyt Koós Boglárka, a társulat egyik tehetséges színésznője.
A színház a hírt hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg, ahol profilképüket is egy fekete-fehér portréra cserélték a művésznőről. A bejegyzésben így búcsúznak tőle: „Koós Boglárka, köszönjük, hogy velünk voltál, velünk játszottál, amíg csak tudtál…”
Koós Boglárka kivételes tehetségként indult pályáján: 2018-ban nyert felvételt a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, ahol Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályában tanult. Pályafutása során hét évet töltött a színpadon, és tavaly csatlakozott a Budaörsi Latinovits Színház társulatához.
