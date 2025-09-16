A dunaújvárosi tehetség nemzetközi elismerésben részesült

Az EJTECH és a dunaújvárosi kötődésű Melkovics Tamás közös installációja, az Age of String // A Fonal Kora, elnyerte a 2025-ös Esterházy Art Award közönségdíját. A művet több mint négyezer szavazattal választotta a közönség, így az alkotás a verseny egyik legnagyobb sikere lett.

Melkovics Tamás és az EJTECH közönségdíjas az Esterházy Art Award-on.

Forrás: Ludwig Múzeum Facebook oldala

Age of String // A Fonal Kora nyerte a közönségdíjat

Az EJTECH-et 2014-ben alapította Kárpáti Judit Eszter és Esteban de la Torre. A művészek jellemzően programozható anyagokkal dolgoznak, és munkáik az anyagkutatásra épülnek: performatív installációkat, hangszobrokat és dinamikus textilfelületeket hoznak létre. Melkovics Tamás szobrászművésszel ez volt az első közös projektjük. Melkovics Tamás főként absztrakt formákból álló szoborcsoportokat készít, melyeket különböző méretekben átrendezhető, szétszedhető és újra felépíthető kompozíciókká alakít. Munkái alapja a gyermekkori játékos gondolkodás és tanulás.

Az Age of String // A Fonal Kora egy interaktív térinstalláció: moduláris, érintésre reagáló anyagokból épül, és a hang segítségével aktiválja a környező teret. A műben az uchronikus, azaz alternatív történelemre épülő „fikciós régészet” jelenik meg: a kiállítás egy soha nem létezett idő síkjára kalauzol, ahol a technológia és a spiritualitás találkozásából új rituálék születnek.

A díjat Ottrubay István, a díj alapítója, valamint Vitus Weh, a zsűri tagja és a kiállítás kurátora adta át a művészhármasnak, akik áprilistól a kismartoni Esterházy-kastély dísztermeiben mutatják be az alkotást.