Megunt könyvek, új történetek: könyvbörze Rácalmáson

Elolvasta már, de többet nem szeretné? Vagy esetleg véletlenül kettő is van belőle? Most itt a lehetőség, hogy megunt könyvei új gazdára találjanak! olvasható a felhívás a közösségi médiában. A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár szombaton, október 4-én reggel 9 és 12 óra között könyvbörzét szervez. Az eseményre bárki elhozhatja jó állapotú, már nem olvasandó könyveit, válogathat mások kínálatából, vagy akár árusíthatja is a példányokat. Lássuk, milyen lesz a könyvbörze!

Ne hagyja porosodni a polcán a könyveit! Könyvbörze Rácalmáson

Fotó: Shutterstock

Könyvbörze: izgalmas olvasmányok a láthatáron

A könyvbörze nemcsak a cserére és eladásra ad lehetőséget, hanem kiváló alkalom arra is, hogy a helyi könyvszerető közösség találkozzon, beszélgessen és inspirációt merítsen az új olvasmányokból. A legjobb amit tehetünk ha körül nézünk, felfedezünk új műveket, és hazavisszük azokat, amelyek a legjobban megragadták a figyelmünket.

Árusoknak előzetes regisztráció szükséges, és mivel a helyek száma limitált, ajánlott minél hamarabb jelentkezni.