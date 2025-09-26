szeptember 26., péntek

Kim Corbisier emlékére

42 perce

A lány kivetette magát az erkélyről, de a képei maradtak–videóval

Huszonhat évesen lett öngyilkos. Ennek ellenére azok az alkotások, amelyeket addig készített jelet hagytak nem csak hazánk képzőművészeti életében. Kim Corbisier kiállítása nyílt a Kortárs Művészeti Intézetben.

Fekete Györgyi

Kim Corbisier egy budapesti éjszaka 26 évesen kivetette magát az ablakon. Mindez 2012-ben történt, azaz 13 éve. De most, így 13 év után is sokan jöttek el a KMI-ben rendezett kiállítására olyanok, akik ismerték, szerették a hányatott sorsú fiatal lányt. Kim ott élt Nagyvenyimen kamasz korában, rajzolta a faluban lakókat, idejárt gimnáziumba, tanította Rohonczi tanár úr. Az első kiállításmegnyitójának a meghívóját Balla Tibi tervezte. Nekem pedig van egy képem tőle...Így nem csupán a művei előtt tisztelgők jelentek meg csütörtökön este a Kortárs Művészeti Intézetbe, hanem mindazok, akik a zárkózott, de nagyon-nagyon tehetséges fiatal lány emléke előtt tisztelegtek.

Kim Corbisier
Belgium magyarországi nagykövete méltatta Kim Corbisier munkásságát Fotó: FGy

Ki is volt Kim Corbisier? 

A kiállításon köszöntőt mondó Jeroen Vergeylen, Belgium magyarországi nagykövete felelevenítette életét. De valójában azok meséltek róla többet, akik a közönség soraiban voltak. A kislány, akinek édesapja belga volt, édesanyja koreai, nagyon korán elvesztette édesanyját. Édesapja új felesége élt Nagyvenyimen, itt nőtt fel Kim, aki édesapját is időközben elvesztette. És csak rajzolt, mindent és mindenkit. Kim Corbisier tehetségére felfigyeltek, befejezte a képzőművészeti egyetemet, s generációjának sztárjává vált. Traumái, drogfogyasztása együtt vezethetett oda, hogy úgy döntött, nem akar élni tovább. Sajátos látásmódú képein a szinte már fotószerű részek és a  hiányosak, vagy csak jelzésértékűen megrajzoltak egyszerre vannak jelen. 

Kim Corbisierre emlékeztek Fotó: FGy

Kitöltetlenül, ahogy a kiállítás címe is mutatja. Hallgassák meg Fehér Tamás művészettörténész megnyitón elhangzott beszédének egy részét, s közben nézzék meg, milyen képeket is festett Kim.

 

