Ötödik éve működik Rácalmáson a Rácalmási Glória Kamarakórus, amely az elmúlt években számtalan felejthetetlen koncerttel örvendeztette meg a zene szerelmeseit. Az elmúlt években a közönség többször is megtapasztalhatta, milyen varázslatos élmény egy élő kamarazenei koncert, ahol a hangok összhangja és a tagok lelkesedése különleges hangulatot teremt.

Öt év dalban: ünnepel a Rácalmási Glória Kamarakórus

Forrás: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldala

Különleges vendéggel ünnepel a Rácalmási Glória Kamarakórus

Az ünnepi koncertre különleges vendéget is hívtak: Makay Annamária zongoraművészt, aki a kórus mellett gazdagítja az estet, és még emlékezetesebbé teszi a jubileumi alkalmat. A szervezők a fellépés után meglepetéssel is készülnek a közönség számára, így garantáltan tartalmas és élményekben gazdag estére számíthatnak az érdeklődők.

A koncertet a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár szervezi, és 2025. október 3-án, pénteken este 7 órakor kezdődik. A rendezvény nemcsak a kórus fennállásának ötödik évfordulóját ünnepli, hanem lehetőséget nyújt arra is, hogy a helyi közösség együtt élvezze a zene varázsát és a kamarazene különleges hangulatát. Az esemény remek alkalom arra is, hogy új generációk ismerkedjenek meg a klasszikus és modern zenei formákkal, miközben egy családias, meghitt légkörben hallgathatják a fellépőket.