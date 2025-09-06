Slágerek, mosoly és taps: így ünneplik az idősek világnapját

Október közepén különleges kulturális programmal várják a rácalmásiakat. Az idősek világnapja tiszteletére a Rendezvényközpont és Sportcsarnok ad otthont a „Fogj egy sétapálcát…!” című vidám zenés estnek.

Idősek világnapja: amikor a múlt és a jelen találkozik a színpadon

Forrás: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldala

Idősek világnapja: különleges est Rácalmáson

A színpadon ismert és népszerű előadók gondoskodnak a jó hangulatról: Heller Tamás, Gergely Róbert, Némedi-Varga Tímea, Gaál Zsófi, Sövegjártó Áron és Gombás Ádám varázsolják el a közönséget zenével, tánccal és humorral.

A kapunyitás 16:30-kor lesz, a jeggyel rendelkezőknek pedig 16:50-ig érdemes elfoglalniuk helyüket. A rendezvényre elsősorban a rácalmási lakosokat, és különösen az idősebb korosztályt várják. Az ingyenes, sorszámozott ülőhelyekre szóló jegyeket szeptember 8-tól lehet kiváltani a Művelődési Házban, rácalmási lakcímkártyával.

Korábbi cikkünkben a dunaföldvári programot ismertettük. Egy ilyen rendezvény jó alkalom arra, hogy együtt ünnepeljük a település idősebb polgárait, és közösen élvezhessünk egy igazi zenés időutazást.