József Attila-díjas író érkezik Rácalmásra

Különleges estére várják az irodalom szerelmeseit Rácalmáson. Október 2-án 17 órától az Irodalmi kávézó következő vendége Háy János József Attila-díjas író, költő, a Palatinus Könyvkiadó alapítója lesz a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban.

Kötetlen beszélgetés és inspiráló versek - érkezik Háy János

Forrás: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldala

Az est során kötetlen beszélgetésben ismerhetik meg az érdeklődők az alkotó gazdag életművét: szó lesz regényeiről, verseiről, valamint azokról a gondolatokról és élményekről, amelyek írásait formálták. Az esemény nemcsak a könyvek és versek világába enged betekintést, hanem lehetőséget teremt arra is, hogy közelebb kerüljünk egy mai magyar szerzőhöz, aki műveivel generációk számára vált meghatározóvá.

A rendezvény az Országos Könyvtári Napok keretében valósul meg, ingyenesen látogatható, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők szeretettel várják mindazokat, akik egy tartalmas, inspiráló irodalmi élmény részesei szeretnének lenni.