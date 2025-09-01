szeptember 1., hétfő

Irodalmi találkozás

1 órája

József Attila-díjas író érkezik Rácalmásra

Címkék#Irodalmi kávézó#életmű#vers#Háy János

Rácalmáson október elején a könyvek és versek világába repítik az érdeklődőket. Háy János, a József Attila-díjas író és költő lesz a vendég, aki életművéről és alkotói tapasztalatairól beszél majd.

Duol.hu

Különleges estére várják az irodalom szerelmeseit Rácalmáson. Október 2-án 17 órától az Irodalmi kávézó következő vendége Háy János József Attila-díjas író, költő, a Palatinus Könyvkiadó alapítója lesz a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban.

Háy János
Kötetlen beszélgetés és inspiráló versek - érkezik Háy János
Forrás: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldala

Irodalmi találkozás Háy Jánossal

Az est során kötetlen beszélgetésben ismerhetik meg az érdeklődők az alkotó gazdag életművét: szó lesz regényeiről, verseiről, valamint azokról a gondolatokról és élményekről, amelyek írásait formálták. Az esemény nemcsak a könyvek és versek világába enged betekintést, hanem lehetőséget teremt arra is, hogy közelebb kerüljünk egy mai magyar szerzőhöz, aki műveivel generációk számára vált meghatározóvá.

A rendezvény az Országos Könyvtári Napok keretében valósul meg, ingyenesen látogatható, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött. A szervezők szeretettel várják mindazokat, akik egy tartalmas, inspiráló irodalmi élmény részesei szeretnének lenni.

 

