A világ legerősebb kislánya a Bartókban

1 órája

Astrid Lindgren világhírű meséje Dunaújvárosban kel életre

Astrid Lindgren#kislány#Harisnyás Pippi

A Bartók Színházban ismét életre kel a gyermeki fantázia és a játékos szabadság világa. A Harisnyás Pippi színpadi változata októberben debütál zenével, bábokkal és rengeteg vidámsággal.

Duol.hu
Astrid Lindgren világhírű meséje Dunaújvárosban kel életre

A gyermeki képzelet és játékosság ünnepe a Bartók Színházban

Forrás: Bartók Színház Facebook oldala

Olvasópróbával vette kezdetét a Bartók Színházban egy különleges előadás próbafolyamata. A Harisnyás Pippi, a világhírű Astrid Lindgren-meseregény színpadi változata, zenés játék lesz, amelyben a színészek mellett a bábok is főszerephez jutnak.

Harisnyás Pippi
Harisnyás Pippi a Bartók Színház színpadán
Forrás: Bartók Színház Facebook oldala

"Pippi az én gyermeki vágyam megtestesítője: valaki, akinek hatalma van, de nem él vissza vele" – vallotta Astrid Lindgren. A bohókás vörös copfos, szeplős kislány azóta is generációk kedvence. A világ legerősebb kislányaként ismert Pippi arannyal teli kofferével, hűséges lovával és majmával érkezik, hogy felforgassa a mindennapokat, és megmutassa: nem kell mindig „jól neveltnek” lenni ahhoz, hogy boldog és szabad lehessen valaki.

A Bartók Színház előadásában Pippi fergeteges, játékos és bátor világa elevenedik meg, ahol minden megtörténhet: a főhősből lehet kalóz, tűzoltó vagy műlovarnő – és mindig győztesen kerül ki a legnagyobb kalandokból is.

Forrás: Bartók Színház Facebook oldala

Mi történik, ha találkozik Harisnyás Pippi és Vitéz László?

Az alkotók egy különleges gesztussal is tisztelegnek: bár Astrid Lindgren történetében Vitéz László nem szerepel, a magyar bábművészet klasszikusa, Kemény Henrik előtt főhajtásként mégis megjelenik majd a színen egy Vitéz László-báb. Idén 100 éve született a legendás bábszínész, az ő emléke előtt hajt fejet a produkció e játékos betoldással.

A világ legerősebb kislánya októbertől a Bartók Színházban
Forrás: Bartók Színház Facebook oldala

A szereplők között olyan ismert színészeket láthat a közönség, mint Jankovics Katalin, Jerger Balázs, Kiss Attila, Polgár Lilla és Vrabecz Botond. Az előadás látványát és zenéjét Balázs János Balázs jegyzi, a szövegkönyvet és dramaturgiát Garajszki Margit készíti, rendezőasszisztensként Szekeres Petra működik közre. A darabot Balázs-Valler Kata rendezi.

A Harisnyás Pippi bemutatója 2025. október 3-án lesz a Bartók Színházban – egy igazi családi kaland, amely a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt felszabadító, színes és vidám színházi élményt ígér.

 

