2 órája
Fotózz, pályázz, ragyogj! – országos versenyt hirdetett a Panoráma Fotó Egyesület
A tíz éve működő dunaújvárosi Panoráma Fotó Egyesület jubileumi évének egyik kiemelt eseménye az első ízben meghirdetett Panoráma Fotópályázat, amely országos szinten hívja versenyre a fotózás szerelmeseit. A fotópályázat felett a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) vállalt védnökséget, így biztosítva a szakmai színvonalat és a zsűrizés hitelességét.
A Panoráma Fotó Egyesület alapítója és vezetője, Pálfi László közel húsz éve foglalkozik fotózással – hobbi szinten kezdte, majd elvégezte a fotós iskolát. Kedvenc területei közé tartozik a természet- és streetfotózás, valamint a portré- és stúdiófotózás. Az évek során több szakmai pályázaton ért el sikereket, és a Nemzetközi Fotószövetség művésze (FIAP) birtokosaként komoly szakmai elismerés övezi munkáját. A fotópályázat kapcsán beszélgettünk vele.
Az egyesület tíz év alatt aktív kulturális szereplővé vált Dunaújvárosban: kiállítások, fesztiválokon való jelenlét és különleges „gerilla” szabadtéri tárlatok fémjelzik a tevékenységüket.
Idén több eseménnyel is ünnepeljük a születésnapunkat, ennek egyik kiemelt része a fotópályázat. Hagyományteremtő céllal indítjuk el, és szeretnénk, ha a jövőben minden évben megrendezhetnénk
– emelte ki Pálfi.
A cél: fotózás népszerűsítése és a térség bemutatása
A fotópályázattal szeretnénk a vizuális kultúrát szélesebb körben népszerűsíteni, és kiemelten célunk, hogy Dunaújváros és a Mezőföld is nagyobb figyelmet kapjon a fotóművészeti térképen
– fogalmazott Pálfi László. Az egyesület ezzel nemcsak a szakmai közönséget, hanem a hobbifotósokat is szeretné megszólítani, bátorítva őket arra, hogy munkáikat országos szintű szakmai zsűri előtt is megméressék.
Kik nevezhetnek?
A pályázat minden Magyarországon élő és alkotó, amatőr vagy hivatásos fotós előtt nyitva áll, életkortól és szakmai előélettől függetlenül. Nem feltétel a MAFOSZ-tagság, és nincs kikötés a használt eszközökre sem – a képek készülhetnek fényképezőgéppel vagy akár mobiltelefonnal is. Egyedüli szigorú kizáró ok, ha a kép mesterséges intelligencia segítségével készült. „Ez nem fotó, hanem digitális alkotás, és mi ragaszkodunk ahhoz, hogy valódi fényképeket zsűrizzünk” – hangsúlyozta a szervező.
A pályázat kategóriái
Négy kategóriában lehet nevezni, kategóriánként maximum 4 képpel:
- Kötetlen színes – szabad témaválasztású színes fotók.
- Emberábrázolás, portré – portrék és emberközpontú alkotások, színesben vagy fekete-fehérben.
- Panoráma – több felvételből összeillesztett („stitch”) képek, legalább 2:1 képaránnyal. Mobiltelefon automata panorámafunkciója nem elfogadott.
- Mezőföld – Dunaújváros és a Mezőföld térségében készült alkotások, amelyek a tájegység kulturális, természeti és épített örökségét mutatják be
A Mezőföld-kategória célja, hogy külön figyelmet kapjon a helyi és környékbeli alkotók munkája, valamint hogy a régió fotós értékeit szélesebb közönség elé tárják.
A fotópályázat technikai és nevezési feltételei
A képeket digitálisan, JPG formátumban, sRGB színtérben kell feltölteni a bia-contest.hu rendszerébe. Hosszabb oldaluk 1920 pixel, max. 3 MB méretben. A kiállításra kerülő képeket nagyobb felbontásban kérik majd be. A nevezési díj az 1–2 kategória esetén 3000 Ft, a 3–4 kategória esetén 4000 Ft.
Pályázati naptár
A pályázatra 2025. október 1. és november 2. között lehet regisztrálni és a képeket feltölteni. Ezt követően november 3. és 16. között zajlik a zsűrizés, az eredményekről pedig legkésőbb november 25-ig értesítik a pályázókat. A díjátadóra és egyben a kiállítás ünnepélyes megnyitójára december 12-én, 17 órakor kerül sor a dunaújvárosi József Attila Könyvtárban. A tárlat a megnyitót követően egészen 2026 január végéig látogatható lesz.
Díjazás és szakmai elismerés
A kategóriák első három helyezettje MAFOSZ emlékérmet és oklevelet kap, a legeredményesebb alkotót pedig külön plakettel is díjazzák. Minden elfogadott kép készítője digitális oklevelet kap.
A díjazott és elfogadott képekből PDF katalógus készül, valamint a válogatott alkotásokból kiállítás nyílik. A legjobb fotók akár a MAFOSZ Fotó-Hungarikum kiadványába is bekerülhetnek
További információ és a részletes pályázati kiírás, amit érdemes tüzetesen átolvasni az érdeklődőknek:
Panoráma Fotó Egyesület – I. Panoráma Fotópályázat