Fotózz, pályázz, ragyogj! – országos versenyt hirdetett a Panoráma Fotó Egyesület

A Panoráma Fotó Egyesület alapítója és vezetője, Pálfi László közel húsz éve foglalkozik fotózással – hobbi szinten kezdte, majd elvégezte a fotós iskolát. Kedvenc területei közé tartozik a természet- és streetfotózás, valamint a portré- és stúdiófotózás. Az évek során több szakmai pályázaton ért el sikereket, és a Nemzetközi Fotószövetség művésze (FIAP) birtokosaként komoly szakmai elismerés övezi munkáját. A fotópályázat kapcsán beszélgettünk vele.

Pálfi László a Panoráma Fotó Egyesület vezetőjeként beszélt lapunknak a fotópályázat részleteiról.

Az egyesület tíz év alatt aktív kulturális szereplővé vált Dunaújvárosban: kiállítások, fesztiválokon való jelenlét és különleges „gerilla” szabadtéri tárlatok fémjelzik a tevékenységüket.

Idén több eseménnyel is ünnepeljük a születésnapunkat, ennek egyik kiemelt része a fotópályázat. Hagyományteremtő céllal indítjuk el, és szeretnénk, ha a jövőben minden évben megrendezhetnénk

– emelte ki Pálfi.

A cél: fotózás népszerűsítése és a térség bemutatása

A fotópályázattal szeretnénk a vizuális kultúrát szélesebb körben népszerűsíteni, és kiemelten célunk, hogy Dunaújváros és a Mezőföld is nagyobb figyelmet kapjon a fotóművészeti térképen

– fogalmazott Pálfi László. Az egyesület ezzel nemcsak a szakmai közönséget, hanem a hobbifotósokat is szeretné megszólítani, bátorítva őket arra, hogy munkáikat országos szintű szakmai zsűri előtt is megméressék.

Kik nevezhetnek?

A pályázat minden Magyarországon élő és alkotó, amatőr vagy hivatásos fotós előtt nyitva áll, életkortól és szakmai előélettől függetlenül. Nem feltétel a MAFOSZ-tagság, és nincs kikötés a használt eszközökre sem – a képek készülhetnek fényképezőgéppel vagy akár mobiltelefonnal is. Egyedüli szigorú kizáró ok, ha a kép mesterséges intelligencia segítségével készült. „Ez nem fotó, hanem digitális alkotás, és mi ragaszkodunk ahhoz, hogy valódi fényképeket zsűrizzünk” – hangsúlyozta a szervező.

A pályázat kategóriái

Négy kategóriában lehet nevezni, kategóriánként maximum 4 képpel:

Kötetlen színes – szabad témaválasztású színes fotók.

Emberábrázolás, portré – portrék és emberközpontú alkotások, színesben vagy fekete-fehérben.

Panoráma – több felvételből összeillesztett („stitch”) képek, legalább 2:1 képaránnyal. Mobiltelefon automata panorámafunkciója nem elfogadott.

Mezőföld – Dunaújváros és a Mezőföld térségében készült alkotások, amelyek a tájegység kulturális, természeti és épített örökségét mutatják be

A Mezőföld-kategória célja, hogy külön figyelmet kapjon a helyi és környékbeli alkotók munkája, valamint hogy a régió fotós értékeit szélesebb közönség elé tárják.