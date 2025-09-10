szeptember 10., szerda

Tíz évesek lettek

18 perce

Fotózz, pályázz, ragyogj! – országos versenyt hirdetett a Panoráma Fotó Egyesület

Címkék#Panoráma Fotó Egyesület#Pálfi László#fotópályázat

A tíz éve működő dunaújvárosi Panoráma Fotó Egyesület jubileumi évének egyik kiemelt eseménye az első ízben meghirdetett Panoráma Fotópályázat, amely országos szinten hívja versenyre a fotózás szerelmeseit. A fotópályázat felett a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) vállalt védnökséget, így biztosítva a szakmai színvonalat és a zsűrizés hitelességét.

Kállai Félix

A Panoráma Fotó Egyesület alapítója és vezetője, Pálfi László közel húsz éve foglalkozik fotózással – hobbi szinten kezdte, majd elvégezte a fotós iskolát. Kedvenc területei közé tartozik a természet- és streetfotózás, valamint a portré- és stúdiófotózás. Az évek során több szakmai pályázaton ért el sikereket, és a Nemzetközi Fotószövetség művésze (FIAP) birtokosaként komoly szakmai elismerés övezi munkáját. A fotópályázat kapcsán beszélgettünk vele.

fotópályázat
Pálfi László a Panoráma Fotó Egyesület vezetőjeként beszélt lapunknak a fotópályázat részleteiról. 

Az egyesület tíz év alatt aktív kulturális szereplővé vált Dunaújvárosban: kiállítások, fesztiválokon való jelenlét és különleges „gerilla” szabadtéri tárlatok fémjelzik a tevékenységüket. 

Idén több eseménnyel is ünnepeljük a születésnapunkat, ennek egyik kiemelt része a fotópályázat. Hagyományteremtő céllal indítjuk el, és szeretnénk, ha a jövőben minden évben megrendezhetnénk

 – emelte ki Pálfi.

A cél: fotózás népszerűsítése és a térség bemutatása

A fotópályázattal szeretnénk a vizuális kultúrát szélesebb körben népszerűsíteni, és kiemelten célunk, hogy Dunaújváros és a Mezőföld is nagyobb figyelmet kapjon a fotóművészeti térképen

 – fogalmazott Pálfi László. Az egyesület ezzel nemcsak a szakmai közönséget, hanem a hobbifotósokat is szeretné megszólítani, bátorítva őket arra, hogy munkáikat országos szintű szakmai zsűri előtt is megméressék.

Kik nevezhetnek?

A pályázat minden Magyarországon élő és alkotó, amatőr vagy hivatásos fotós előtt nyitva áll, életkortól és szakmai előélettől függetlenül. Nem feltétel a MAFOSZ-tagság, és nincs kikötés a használt eszközökre sem – a képek készülhetnek fényképezőgéppel vagy akár mobiltelefonnal is. Egyedüli szigorú kizáró ok, ha a kép mesterséges intelligencia segítségével készült. „Ez nem fotó, hanem digitális alkotás, és mi ragaszkodunk ahhoz, hogy valódi fényképeket zsűrizzünk” – hangsúlyozta a szervező.

A pályázat kategóriái

Négy kategóriában lehet nevezni, kategóriánként maximum 4 képpel:

  • Kötetlen színes – szabad témaválasztású színes fotók.
  • Emberábrázolás, portré – portrék és emberközpontú alkotások, színesben vagy fekete-fehérben.
  • Panoráma – több felvételből összeillesztett („stitch”) képek, legalább 2:1 képaránnyal. Mobiltelefon automata panorámafunkciója nem elfogadott.
  • Mezőföld – Dunaújváros és a Mezőföld térségében készült alkotások, amelyek a tájegység kulturális, természeti és épített örökségét mutatják be

A Mezőföld-kategória célja, hogy külön figyelmet kapjon a helyi és környékbeli alkotók munkája, valamint hogy a régió fotós értékeit szélesebb közönség elé tárják.

A fotópályázat technikai és nevezési feltételei

A képeket digitálisan, JPG formátumban, sRGB színtérben kell feltölteni a bia-contest.hu rendszerébe. Hosszabb oldaluk 1920 pixel, max. 3 MB méretben. A kiállításra kerülő képeket nagyobb felbontásban kérik majd be. A nevezési díj az 1–2 kategória esetén 3000 Ft, a 3–4 kategória esetén 4000 Ft.

Pályázati naptár

A pályázatra 2025. október 1. és november 2. között lehet regisztrálni és a képeket feltölteni. Ezt követően november 3. és 16. között zajlik a zsűrizés, az eredményekről pedig legkésőbb november 25-ig értesítik a pályázókat. A díjátadóra és egyben a kiállítás ünnepélyes megnyitójára december 12-én, 17 órakor kerül sor a dunaújvárosi József Attila Könyvtárban. A tárlat a megnyitót követően egészen 2026 január végéig látogatható lesz.

Díjazás és szakmai elismerés

A kategóriák első három helyezettje MAFOSZ emlékérmet és oklevelet kap, a legeredményesebb alkotót pedig külön plakettel is díjazzák. Minden elfogadott kép készítője digitális oklevelet kap.

A díjazott és elfogadott képekből PDF katalógus készül, valamint a válogatott alkotásokból kiállítás nyílik. A legjobb fotók akár a MAFOSZ Fotó-Hungarikum kiadványába is bekerülhetnek

További információ és a részletes pályázati kiírás, amit érdemes tüzetesen átolvasni az érdeklődőknek:
 Panoráma Fotó Egyesület – I. Panoráma Fotópályázat

 

