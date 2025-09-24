szeptember 24., szerda

Megynyitó előtt

58 perce

Egy kiállításra Dunaújvárosba látogat Belgium magyarországi nagykövete

Címkék#művésztanár#Kim Corbisier#kortárs művészeti#dunaújvárosi

A Kortárs Művészeti Intézet (KMI) kiállítást rendez Kim Corbisier életművéből válogatva, az intézmény idei kiállítási évadának kiemelt eseményeként. A megnyitó szeptember 25-én csütörtökön 19 órakor lesz. Nagyon fiatalon elhunyt képzőművészre emlékezünk.

Agárdy Csaba
Kim Corbisier nagyon fiatalon hunyt el

Fotó: magyar.film.hu

A tragikusan fiatalon elhunyt belga-magyar festőművész életútja - kisiskolás korától a gimnáziumi évekig – kapcsolódott Dunaújvároshoz és a közeli kistelepüléshez, Nagyvenyimhez. Már gimnáziumi tanulmányai során tisztán kitűnt tehetsége, Rohonczi István, egykori művésztanára is lelkesen vette pártfogásába - aki olyan képzőművészek útját egyengette Dunaújvárosban, mint Kaszás Tamás vagy Horváth Tibor. 

elhunyt
A fiatalon elhunyt Kim Corbisier alkotásaiból nyilik kiállítás a Kortárs Művészeti Intézetben
Fotó: ica-d.hu

Átfutnak a városon az elhunyt művész alkotásai

Az élettörténet szálai nem csak szakmai, hanem személyes utakon is elvezetnek Dunaújvárosba; átfutnak a városon. Sokan őriznek itt is emlékeket a művészről, ám a vidéki közönség ezidáig csekély számban találkozhatott Kim Corbisier művekkel a kiállítóterekben; ezek között kiemelkedik a 2014-ben a Pepper Art Project által jegyzett Fészek című kiállítás a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban - olvashatjuk a KMI honlapján.

A kiállításon köszöntőt mond Jeroen Vergeylen, Belgium magyarországi nagykövete és Pintér Tamás Dunaújváros polgármestere, az eseményt megnyitja Fehér Dávid művészettörténész.

 

 

