Egy kiállításra Dunaújvárosba látogat Belgium magyarországi nagykövete

A tragikusan fiatalon elhunyt belga-magyar festőművész életútja - kisiskolás korától a gimnáziumi évekig – kapcsolódott Dunaújvároshoz és a közeli kistelepüléshez, Nagyvenyimhez. Már gimnáziumi tanulmányai során tisztán kitűnt tehetsége, Rohonczi István, egykori művésztanára is lelkesen vette pártfogásába - aki olyan képzőművészek útját egyengette Dunaújvárosban, mint Kaszás Tamás vagy Horváth Tibor.

A fiatalon elhunyt Kim Corbisier alkotásaiból nyilik kiállítás a Kortárs Művészeti Intézetben

Fotó: ica-d.hu

Átfutnak a városon az elhunyt művész alkotásai

Az élettörténet szálai nem csak szakmai, hanem személyes utakon is elvezetnek Dunaújvárosba; átfutnak a városon. Sokan őriznek itt is emlékeket a művészről, ám a vidéki közönség ezidáig csekély számban találkozhatott Kim Corbisier művekkel a kiállítóterekben; ezek között kiemelkedik a 2014-ben a Pepper Art Project által jegyzett Fészek című kiállítás a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban - olvashatjuk a KMI honlapján.

A kiállításon köszöntőt mond Jeroen Vergeylen, Belgium magyarországi nagykövete és Pintér Tamás Dunaújváros polgármestere, az eseményt megnyitja Fehér Dávid művészettörténész.