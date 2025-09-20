Hatalmas az érdeklődés a Dzsúdló-koncert iránt

A Rácalmási Tökfesztivál szervezői kénytelenek voltak törölni a Dzsúdló-koncert hivatalos Facebook-eseményét. A döntés oka, hogy az interneten csalók hamis profilokkal próbáltak jegyeket értékesíteni.

Hamis profillal jegyet árultak a Dzsúdló-koncertre

Kép forrása: Dzsúdló Facebook oldala

Hamis profillal jegyet árultak az interneten Dzsúdló koncertjére

A szervezők hangsúlyozták: a koncert a tervek szerint 21 órától meg lesz tartva, a közönségnek nincs oka aggodalomra. Arra kérik a rajongókat, hogy csak a fesztivál hivatalos felületein tájékozódjanak, és kerüljék az online „jegyárusokat”, mert biztosan csalásról van szó.