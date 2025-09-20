1 órája
Hatalmas az érdeklődés a Dzsúdló-koncert iránt
A Rácalmási Tökfesztivál szervezői törölték a Dzsúdló-koncert hivatalos Facebook-eseményét, miután csalók hamis profilokkal próbáltak jegyeket árulni az interneten. A Dzsúdló-koncert azonban változatlanul meg lesz tartva, a belépőket pedig kizárólag a helyszínen lehet majd megvásárolni korlátozott számban.
A szervezők hangsúlyozták: a koncert a tervek szerint 21 órától meg lesz tartva, a közönségnek nincs oka aggodalomra. Arra kérik a rajongókat, hogy csak a fesztivál hivatalos felületein tájékozódjanak, és kerüljék az online „jegyárusokat”, mert biztosan csalásról van szó.
A Duna-parti kisváros, Rácalmás évről évre különleges hangulatú gasztronómiai és kulturális fesztivállal várja a látogatókat. A Tökfesztivál mára országos hírnévre tett szert: a kézműves vásár, a gasztroélmények és a színes családi programok mellett minden évben nagyszínpadi koncertek is szórakoztatják a közönséget. Az idei sztárfellépők között kapott helyet Dzsúdló, aki az egyik legnépszerűbb hazai előadó a fiatalok körében.
XXI. Rácalmási Tökfesztivál – háromnapos varázslat a tök jegyében
