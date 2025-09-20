szeptember 20., szombat

Tökfesztivál

1 órája

Hatalmas az érdeklődés a Dzsúdló-koncert iránt

Címkék#Dzsúdló#rácalmási tökfesztivál#hamis jegy#koncert

A Rácalmási Tökfesztivál szervezői törölték a Dzsúdló-koncert hivatalos Facebook-eseményét, miután csalók hamis profilokkal próbáltak jegyeket árulni az interneten. A Dzsúdló-koncert azonban változatlanul meg lesz tartva, a belépőket pedig kizárólag a helyszínen lehet majd megvásárolni korlátozott számban.

Duol.hu

A Rácalmási Tökfesztivál szervezői kénytelenek voltak törölni a Dzsúdló-koncert hivatalos Facebook-eseményét. A döntés oka, hogy az interneten csalók hamis profilokkal próbáltak jegyeket értékesíteni.

Dzsúdló
Hamis profillal jegyet árultak a Dzsúdló-koncertre
Kép forrása: Dzsúdló Facebook oldala

Hamis profillal jegyet árultak az interneten Dzsúdló koncertjére

A szervezők hangsúlyozták: a koncert a tervek szerint 21 órától meg lesz tartva, a közönségnek nincs oka aggodalomra. Arra kérik a rajongókat, hogy csak a fesztivál hivatalos felületein tájékozódjanak, és kerüljék az online „jegyárusokat”, mert biztosan csalásról van szó.

Tökfesztivál Rácalmáson - a péntek délután

Fotók: Horváth László

Rácalmás Tökfesztivál 2025 - ilyen volt az első nap délelőttje

Fotók: Horváth László

A Duna-parti kisváros, Rácalmás évről évre különleges hangulatú gasztronómiai és kulturális fesztivállal várja a látogatókat. A Tökfesztivál mára országos hírnévre tett szert: a kézműves vásár, a gasztroélmények és a színes családi programok mellett minden évben nagyszínpadi koncertek is szórakoztatják a közönséget. Az idei sztárfellépők között kapott helyet Dzsúdló, aki az egyik legnépszerűbb hazai előadó a fiatalok körében.

Az esemény Facebook oldalán friss infrmációkat talál a programokkal kapcsolatban

 

