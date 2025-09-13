1 órája
A dunaújvárosi víztorony titkai: a város óriása több mint 70 éve figyel
Kevés olyan épület van, amely ennyire összeforrt az egykori Pentele történetével, mint ez. Az 1951-ben épült dunaújvárosi víztorony nemcsak technikai bravúr volt, hanem szimbólum is: évtizedeken át vörös csillag díszelgett a tetején, ma pedig ipari műemlékként állja az idő próbáját. A víztorony nem egyszerű építmény, hanem egy darab történelem, amely mesél a város születéséről, a múlt rendszerről és arról, hogyan változott a település az elmúlt hetven évben.
A 25 méter magas épület sokáig a város legmagasabb pontja volt. A tetején álló vörös csillag 1989-ig emlékeztette a városlakókat arra, milyen világban élnek. Azóta a dunaújvárosi víztorony csendesen őrködik a város fölött, de jelentőségéből semmit sem veszített. Nemcsak víztároló volt, hanem iránytű és találkozási pont - mindenki tudja, hol van, és mindenkihez tartozik.
Dunaújvárosi víztorony - kilátás, ami mesél a városról
A torony tetejéről nyíló kilátás egyszerre mutatja a Dunát, az acélműveket és a város utcáit. Ez a panoráma talán a legszebb bizonyíték arra, hogyan fonódik össze múlt és jelen: ipar, természet és emberi történetek egyetlen látképben.
Most rajtad a sor, hogy darabról darabra összeállítsd a képet!
Így működik: kattints egy darabra az egér bal gombjával, húzd a helyére, majd engedd el. Ahogy formálódik a kép, úgy tárul fel a víztorony is - egyszerre ipari építmény és városi legenda.
Érdekességek a víztoronyról
- 1951-ben adták át, ekkor a város legmagasabb épülete volt.
- A tetején álló vörös csillag évtizedekig a szocialista korszak szimbóluma volt.
- Vasbeton szerkezete a kor egyik mérnöki bravúrjának számított.
- Iroda és irattár funkciót is betöltött, de mindig megőrizte egyedi karakterét.
- Az elmúlt hetekben árverésen is szerepelt, de igazi értéke túlmutat a forintokon: Dunaújváros egyik legfontosabb jelképe maradt.
Új korszak küszöbén
A dunaújvárosi víztorony 70 éve figyeli a város változásait. Most új fejezet kezdődhet az életében - hogy mi lesz belőle, még a jövő titka. Egy biztos: a torony története velünk együtt íródik tovább, és minden generáció talál benne valamit, ami hozzá tartozik.