A dunaújvárosi víztorony titkai: a város óriása több mint 70 éve figyel

A 25 méter magas épület sokáig a város legmagasabb pontja volt. A tetején álló vörös csillag 1989-ig emlékeztette a városlakókat arra, milyen világban élnek. Azóta a dunaújvárosi víztorony csendesen őrködik a város fölött, de jelentőségéből semmit sem veszített. Nemcsak víztároló volt, hanem iránytű és találkozási pont - mindenki tudja, hol van, és mindenkihez tartozik.

A dunaújvárosi víztorony, amely hetven éve figyeli a város változásait

Fotó: Zsedrovits Eniko / Forrás: Duol

Dunaújvárosi víztorony - kilátás, ami mesél a városról

A torony tetejéről nyíló kilátás egyszerre mutatja a Dunát, az acélműveket és a város utcáit. Ez a panoráma talán a legszebb bizonyíték arra, hogyan fonódik össze múlt és jelen: ipar, természet és emberi történetek egyetlen látképben.

Most rajtad a sor, hogy darabról darabra összeállítsd a képet!

Így működik: kattints egy darabra az egér bal gombjával, húzd a helyére, majd engedd el. Ahogy formálódik a kép, úgy tárul fel a víztorony is - egyszerre ipari építmény és városi legenda.

Érdekességek a víztoronyról 1951-ben adták át, ekkor a város legmagasabb épülete volt.

A tetején álló vörös csillag évtizedekig a szocialista korszak szimbóluma volt.

Vasbeton szerkezete a kor egyik mérnöki bravúrjának számított.

Iroda és irattár funkciót is betöltött, de mindig megőrizte egyedi karakterét.

Az elmúlt hetekben árverésen is szerepelt, de igazi értéke túlmutat a forintokon: Dunaújváros egyik legfontosabb jelképe maradt.

Új korszak küszöbén

A dunaújvárosi víztorony 70 éve figyeli a város változásait. Most új fejezet kezdődhet az életében - hogy mi lesz belőle, még a jövő titka. Egy biztos: a torony története velünk együtt íródik tovább, és minden generáció talál benne valamit, ami hozzá tartozik.