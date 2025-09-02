Őszi színházjárat: Válaszfalak a Belvárosi Színházban

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár különleges kulturális programmal várja az érdeklődőket: 2025. október 11-én, szombaton színházjáratot szerveznek a Belvárosi Színházba, ahol 19:00-kor a Válaszfalak című előadás kerül színre. Ez remek lehetőség mindazoknak, akik szeretnék élőben átélni a színpadi történések izgalmát, anélkül, hogy a városi közlekedés gondjaival kellene küzdeniük. Íme a budapesti színházlátogatás részletei!

Budapesti színházlátogatás buszos utazással Rácalmásról

Forrás: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldala

Budapesti színházlátogatás Rácalmásról

A részvételi díj 13.000 forint/fő, amely tartalmazza a színházjegyet és a buszköltséget is, így a résztvevőknek csak az élményre kell koncentrálniuk. A kényelmes buszos utazásnak köszönhetően mindenki időben megérkezhet a kezdésre.

A buszra az alábbi megállókban lehet felszállni: Dunaújvárosban a Dózsa mozival szemben 16:00-kor, Rácalmáson a Pomóthy Áruháznál 16:15-kor, Kulcson a Kistérségi Egészségügyi Központnál 16:20-kor, Adonyban az OTP előtt 16:30-kor.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak, aki egy felejthetetlen színházi estét szeretne eltölteni, és élvezni a közös utazás nyújtotta kényelmet és közösségi élményt.