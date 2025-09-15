Dunaújvárosi zeneszerző elismerése: doktori cím a Zeneakadémián

Dunaújváros büszke lehet. Balogh Máté, a városból indult fiatal zeneszerző, most a Zeneakadémián szerezte meg habilitált doktori fokozatát. A sikeres védés újabb mérföldkő a pályáján, amely már korábban is Európa, Ázsia és Amerika rangos koncerttermeiben hozott elismerést számára.

Balogh Máté habilitált doktori fokozatot szerzett a Zeneakadémián (középen látható Balogh Máté)

Forrás: Balogh Máté Facebook oldala

Balogh Máté: doktori cím, nemzetközi karrier

Balogh Máté a kortárs magyar zeneszerző-generáció egyik legelismertebb és legsokoldalúbb tagja. Zenéjében egyszerre jelenik meg az intellektualitás és a finom érzékenység, mer szokatlan kérdéseket feltenni, és új hangokon válaszolni rájuk. Műveit tucatnyi zenekar és együttes adja elő, a szakmai elismerés mellett pedig egyre szélesebb közönséghez jut el a munkája.

A mostani doktori cím nemcsak szakmai mérföldkő, hanem a város szempontjából is jelentős: Balogh Máté példája inspiráció lehet minden fiatal dunaújvárosi számára, akik a zenében vagy a művészet más területein szeretnének érvényesülni.