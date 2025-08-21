augusztus 21., csütörtök

Ünnepi zárás

A Vasovski Live meghódította a közönséget (videóval)

Augusztus huszadikán a Mondbach-kúriában a Vasovski Live koncertjével értek véget a kulturális programok. Vasovski az élőzene híve.

Agárdy Csaba
A Vasovski Live az élőzene elkötelezettje

Fotó: Agárdy Csaba

Sokak számára ismeretlen zenekar professzionális koncertet adott a kúriában, elektromos alapokon ismert dalokat dolgoztak fel remek hangszeres szólókkal, és igencsak vidáman. Annyi bizonyos, hogy a közönséget maguk mellé állították, legalábbis, akikkel találkoztunk, beszélgettünk a koncert után, mindenki nagyon pozitívan fogalmazott. A Vasovski Live frontembere Vasovski Norbert, aki mindig is fontosnak tartotta a hangszerek jelenlétét a modern zenében. 

Vasovski
Akik látták a Vasovski Live koncertjét, elégedetten távoztak a Mondbach-kúriából
Fotó: Agárdy Csaba

DJ hegedűvel és szaxofonnal, ez a Vasovski Live

Ennek lehetőséget adva indult útjára a Vasovski Live zenekar,  ahol a DJ szettre élőben játszik Ferencz Péter hegedűvel, Herold Péter szaxofonnal, Ya Ou gitárral, valamint élőben énekel Lengyel Johanna, és a gitározás mellett Ya Ou. 

 

 

 

