1 órája
A Vasovski Live meghódította a közönséget (videóval)
Augusztus huszadikán a Mondbach-kúriában a Vasovski Live koncertjével értek véget a kulturális programok. Vasovski az élőzene híve.
A Vasovski Live az élőzene elkötelezettje
Fotó: Agárdy Csaba
Sokak számára ismeretlen zenekar professzionális koncertet adott a kúriában, elektromos alapokon ismert dalokat dolgoztak fel remek hangszeres szólókkal, és igencsak vidáman. Annyi bizonyos, hogy a közönséget maguk mellé állították, legalábbis, akikkel találkoztunk, beszélgettünk a koncert után, mindenki nagyon pozitívan fogalmazott. A Vasovski Live frontembere Vasovski Norbert, aki mindig is fontosnak tartotta a hangszerek jelenlétét a modern zenében.
DJ hegedűvel és szaxofonnal, ez a Vasovski Live
Ennek lehetőséget adva indult útjára a Vasovski Live zenekar, ahol a DJ szettre élőben játszik Ferencz Péter hegedűvel, Herold Péter szaxofonnal, Ya Ou gitárral, valamint élőben énekel Lengyel Johanna, és a gitározás mellett Ya Ou.