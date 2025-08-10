Autentikus élményközpont épül, a múlt újra otthonra talál

Augusztus 6-án Rácalmásra látogattak a Magyar Tájházak Központi Igazgatóságának néprajzos muzeológus szakemberei, hogy helyszíni szemlét tartsanak az épülő tájháznál - adta hírül közösségi oldalán Rácalmás város önkormányzata. A szakértők az önkormányzat felkérésére segítik a kiállítások előkészítését és tervezését. A látogatás során Németh Miklósné alpolgármester és Zsigmond László főépítész vezette végig a vendégeket a területen, ahol már elkészült két épület, és hamarosan indul a második ütem is, a fogadóépület megépítésével. A helyszínen már elhangzottak szakmai javaslatok, amelyekről írásos összefoglalót is küldenek. A cél: hiteles, korhű, élményszerű tájházat létrehozni Rácalmáson.