Rácalmás

Tegnap, 18:00

Autentikus élményközpont épül, a múlt újra otthonra talál

Címkék#tájház#rácalmás#önkormányat

Duol.hu
Autentikus élményközpont épül, a múlt újra otthonra talál

Forrás: Rácalmás Város Önkormányzata Facebook oldala

Augusztus 6-án Rácalmásra látogattak a Magyar Tájházak Központi Igazgatóságának néprajzos muzeológus szakemberei, hogy helyszíni szemlét tartsanak az épülő tájháznál - adta hírül közösségi oldalán Rácalmás város önkormányzata. A szakértők az önkormányzat felkérésére segítik a kiállítások előkészítését és tervezését. A látogatás során Németh Miklósné alpolgármester és Zsigmond László főépítész vezette végig a vendégeket a területen, ahol már elkészült két épület, és hamarosan indul a második ütem is, a fogadóépület megépítésével. A helyszínen már elhangzottak szakmai javaslatok, amelyekről írásos összefoglalót is küldenek. A cél: hiteles, korhű, élményszerű tájházat létrehozni Rácalmáson.

 

