Kisapostag

5 órája

Közeleg a XXVI. Snecifogó- és Halászléfőző Verseny

Címkék#verseny#halászlé#sárkányhajó

Idén is izgalmas programokkal várja a látogatókat a Duna-part. Közeledik a XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny, amely immár hagyományosan a nyár egyik legkedveltebb közösségi eseménye. 2025. augusztus 30-án a Bárka Beach környezete ismét igazi fesztiválhangulatot ígér: homokos part, árnyas pihenőhelyek, frissítő italok, remek programok és jókedv fogadja az érkezőket.

Duol.hu

A XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny célja továbbra is az, hogy a kisapostagi közösség és a látogatók egyaránt jól érezzék magukat, miközben betekintést nyernek a hagyományos gasztronómiai és kulturális értékekbe, valamint sportos és szórakoztató programokban vehetnek részt.

Snecifogó és Halászléfőző Verseny
A XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny minden korosztályt megszólít

A XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny

Snecifogó verseny

A reggelt a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt nyitott snecifogó verseny indítja. A horgászok egy órán át próbálhatják kifogni a legtöbb snecit, amelyeket a számlálás után visszaengednek a Dunába. A verseny izgalmas és látványos eleme a napnak, ahol a résztvevők díjazásban és elismerésben részesülnek.

Halászléfőző bajnokság

A délelőtt folyamán a főzőcsapatok is munkához látnak, hiszen a halászlé elkészítése nemcsak gasztronómiai kihívás, hanem közösségi élmény is. A zsűri ismét szakavatott mesterszakácsokból áll majd, akik szigorú, de barátságos értékelés alapján döntenek az arany-, ezüst- és bronzminősítésekről. A versenyzők különféle receptekkel készülnek, de a hangsúly idén is a hagyományos ízeken lesz.

Sárkányhajó futamok és vízi programok

A Duna a nap folyamán sportpályává változik: sárkányhajó-futamokon mérik össze erejüket a testvértelepülések csapatai, és a bátrabbak is kipróbálhatják ezt a különleges élményt. Emellett rövid vízitúrák is indulnak, így a látogatók a folyó nyugodtabb oldalát is megtapasztalhatják.

Hungarikum-bemutató és kóstoló

A kiállításon és kóstolókon a látogatók megismerhetik többek között a magyar pálinkát, az Unicumot, a Törley pezsgőt, az Egri és Tokaji borokat, fröccsöt, szikvizet, valamint olyan gasztronómiai különlegességeket, mint a bajai és tiszai halászlé, a kürtőskalács, a lángos vagy a magyar akácméz. A fűszerek világába is betekintést nyerhetnek, így a kalocsai és szegedi fűszerpaprika, a Piros Arany és a makói hagyma is terítékre kerül. A Hungarikum kiállíts fővédnöke Varga Gábor úr lesz, aki 13 órakor nyitja meg a színes programot.

Zene és szórakozás egész nap

A programok alatt egész nap élőzene gondoskodik a jó hangulatról, este pedig koncertek és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A nyárbúcsúztató hangulatot a Duna-parti est különleges atmoszférája teszi felejthetetlenné.

Tombola és meglepetések

A nap végén értékes nyeremények találnak gazdára a tombolasorsoláson, így a szerencsésebbek külön ajándékokkal térhetnek haza.

A szervezők idén is gondoskodnak arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára kedves programot, legyen szó versenyről, gasztronómiáról, hagyományőrzésről vagy éppen szórakozásról. A rendezvény célja, hogy erősítse a közösségi összetartozást, és bemutassa mindazt, ami a magyar kultúrát és ízeket egyedivé teszi.

Időpontok és programok:

  • 08:00-tól kapunyitás, regisztráció: sárkányhajó verseny, horgászverseny, halászléfőző verseny
  • 09:00-tól snecifogó verseny (gyerekeknek és felnőtteknek)
  • 10:00-tól sárkányhajó verseny
  • 11:00-12:00 Jóbarátok Bábcsoport előadása: Mindentlátó Királylány
  • 12:00-tól eredményhirdetés: horgászverseny, sárkányhajó verseny, majd DJ Fuki szolgáltatja a zenét
  • 13:00-tól Hungarikum kiállítás megnyitója (Megnyitja: Varga Gábor országgyűlési képviselő, a Kisapostagi Hungarikum kiállítás fővédnöke)
  • 13:15 Halászléfőző verseny eredményhirdetése
  • 13:30 Lilaakác dalkör dalcsokra
  • 13:45 Kazuka gyerekzenekar műsora
  • 19:00 X-Bár
  • 20:45 Szűcs Tomi Live

 

