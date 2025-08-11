Közeleg a XXVI. Snecifogó- és Halászléfőző Verseny

A XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny célja továbbra is az, hogy a kisapostagi közösség és a látogatók egyaránt jól érezzék magukat, miközben betekintést nyernek a hagyományos gasztronómiai és kulturális értékekbe, valamint sportos és szórakoztató programokban vehetnek részt.

A XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny minden korosztályt megszólít

A XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny

Snecifogó verseny

A reggelt a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt nyitott snecifogó verseny indítja. A horgászok egy órán át próbálhatják kifogni a legtöbb snecit, amelyeket a számlálás után visszaengednek a Dunába. A verseny izgalmas és látványos eleme a napnak, ahol a résztvevők díjazásban és elismerésben részesülnek.

Halászléfőző bajnokság

A délelőtt folyamán a főzőcsapatok is munkához látnak, hiszen a halászlé elkészítése nemcsak gasztronómiai kihívás, hanem közösségi élmény is. A zsűri ismét szakavatott mesterszakácsokból áll majd, akik szigorú, de barátságos értékelés alapján döntenek az arany-, ezüst- és bronzminősítésekről. A versenyzők különféle receptekkel készülnek, de a hangsúly idén is a hagyományos ízeken lesz.

Sárkányhajó futamok és vízi programok

A Duna a nap folyamán sportpályává változik: sárkányhajó-futamokon mérik össze erejüket a testvértelepülések csapatai, és a bátrabbak is kipróbálhatják ezt a különleges élményt. Emellett rövid vízitúrák is indulnak, így a látogatók a folyó nyugodtabb oldalát is megtapasztalhatják.

Hungarikum-bemutató és kóstoló

A kiállításon és kóstolókon a látogatók megismerhetik többek között a magyar pálinkát, az Unicumot, a Törley pezsgőt, az Egri és Tokaji borokat, fröccsöt, szikvizet, valamint olyan gasztronómiai különlegességeket, mint a bajai és tiszai halászlé, a kürtőskalács, a lángos vagy a magyar akácméz. A fűszerek világába is betekintést nyerhetnek, így a kalocsai és szegedi fűszerpaprika, a Piros Arany és a makói hagyma is terítékre kerül. A Hungarikum kiállíts fővédnöke Varga Gábor úr lesz, aki 13 órakor nyitja meg a színes programot.

Zene és szórakozás egész nap

A programok alatt egész nap élőzene gondoskodik a jó hangulatról, este pedig koncertek és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A nyárbúcsúztató hangulatot a Duna-parti est különleges atmoszférája teszi felejthetetlenné.