5 órája
Közeleg a XXVI. Snecifogó- és Halászléfőző Verseny
Idén is izgalmas programokkal várja a látogatókat a Duna-part. Közeledik a XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny, amely immár hagyományosan a nyár egyik legkedveltebb közösségi eseménye. 2025. augusztus 30-án a Bárka Beach környezete ismét igazi fesztiválhangulatot ígér: homokos part, árnyas pihenőhelyek, frissítő italok, remek programok és jókedv fogadja az érkezőket.
A XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny célja továbbra is az, hogy a kisapostagi közösség és a látogatók egyaránt jól érezzék magukat, miközben betekintést nyernek a hagyományos gasztronómiai és kulturális értékekbe, valamint sportos és szórakoztató programokban vehetnek részt.
A XXVI. Snecifogó és Halászléfőző Verseny
Snecifogó verseny
A reggelt a gyermekek és a felnőttek számára egyaránt nyitott snecifogó verseny indítja. A horgászok egy órán át próbálhatják kifogni a legtöbb snecit, amelyeket a számlálás után visszaengednek a Dunába. A verseny izgalmas és látványos eleme a napnak, ahol a résztvevők díjazásban és elismerésben részesülnek.
Halászléfőző bajnokság
A délelőtt folyamán a főzőcsapatok is munkához látnak, hiszen a halászlé elkészítése nemcsak gasztronómiai kihívás, hanem közösségi élmény is. A zsűri ismét szakavatott mesterszakácsokból áll majd, akik szigorú, de barátságos értékelés alapján döntenek az arany-, ezüst- és bronzminősítésekről. A versenyzők különféle receptekkel készülnek, de a hangsúly idén is a hagyományos ízeken lesz.
Sárkányhajó futamok és vízi programok
A Duna a nap folyamán sportpályává változik: sárkányhajó-futamokon mérik össze erejüket a testvértelepülések csapatai, és a bátrabbak is kipróbálhatják ezt a különleges élményt. Emellett rövid vízitúrák is indulnak, így a látogatók a folyó nyugodtabb oldalát is megtapasztalhatják.
Hungarikum-bemutató és kóstoló
A kiállításon és kóstolókon a látogatók megismerhetik többek között a magyar pálinkát, az Unicumot, a Törley pezsgőt, az Egri és Tokaji borokat, fröccsöt, szikvizet, valamint olyan gasztronómiai különlegességeket, mint a bajai és tiszai halászlé, a kürtőskalács, a lángos vagy a magyar akácméz. A fűszerek világába is betekintést nyerhetnek, így a kalocsai és szegedi fűszerpaprika, a Piros Arany és a makói hagyma is terítékre kerül. A Hungarikum kiállíts fővédnöke Varga Gábor úr lesz, aki 13 órakor nyitja meg a színes programot.
Zene és szórakozás egész nap
A programok alatt egész nap élőzene gondoskodik a jó hangulatról, este pedig koncertek és DJ-k szórakoztatják a közönséget. A nyárbúcsúztató hangulatot a Duna-parti est különleges atmoszférája teszi felejthetetlenné.
Tombola és meglepetések
A nap végén értékes nyeremények találnak gazdára a tombolasorsoláson, így a szerencsésebbek külön ajándékokkal térhetnek haza.
A szervezők idén is gondoskodnak arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára kedves programot, legyen szó versenyről, gasztronómiáról, hagyományőrzésről vagy éppen szórakozásról. A rendezvény célja, hogy erősítse a közösségi összetartozást, és bemutassa mindazt, ami a magyar kultúrát és ízeket egyedivé teszi.
Időpontok és programok:
- 08:00-tól kapunyitás, regisztráció: sárkányhajó verseny, horgászverseny, halászléfőző verseny
- 09:00-tól snecifogó verseny (gyerekeknek és felnőtteknek)
- 10:00-tól sárkányhajó verseny
- 11:00-12:00 Jóbarátok Bábcsoport előadása: Mindentlátó Királylány
- 12:00-tól eredményhirdetés: horgászverseny, sárkányhajó verseny, majd DJ Fuki szolgáltatja a zenét
- 13:00-tól Hungarikum kiállítás megnyitója (Megnyitja: Varga Gábor országgyűlési képviselő, a Kisapostagi Hungarikum kiállítás fővédnöke)
- 13:15 Halászléfőző verseny eredményhirdetése
- 13:30 Lilaakác dalkör dalcsokra
- 13:45 Kazuka gyerekzenekar műsora
- 19:00 X-Bár
- 20:45 Szűcs Tomi Live