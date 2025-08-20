Alkotás és barátság: művészek találkozása az arborétumban

A művészeknek a Szent Bernát Arborétum épülete és kertje adott otthont, ahol ismert régi és új festők ragadtak ecsetet, vagy más önkifejező eszközt. A programról Pats Dánielt fő szervezőt, a házigazdát kérdeztük.

– Augusztus hatodikán a helyfoglalással kezdődött az itteni életünk. A művészek túlnyomó többsége szerda délután érkezett. Nagyvenyimen második alkalommal tarthatjuk a tábort. Első ízben 2019-ben jelentünk meg, akkor még édesapám Pats József vezetésével. Ekkor az erdélyiek nem tudtak eljönni a covid járvány miatt. Mára csak egy ember maradt az első tábor tagjaiból, a többiek mind újak. A történethez hozzá tartozik, hogy 18 éve működünk, mint Skicc. Tehát ez egy Skicc alkotó tábor olyan kiegészítéssel, amit már használtunk, hogy Kulturális Híd. Kilenc évvel ezelőtt találkoztunk Kecskés Róberttel, aki most nem lehet jelen, aki lejött az akkori dunaújvárosi csónakházban tartott alkotó telepünkre. Azóta ő elvégzett egy művészeti egyetemet, befejezte a mesterképzőt, tanár lett, iskolában tanít fiatalokat. Eljutott most oda, hogy viszonozza nekünk ezt a szívességet, hogy mi is itt vendégül látjuk őket. Ő is szervezett egy alkotó tábort és az egészet felépítettük egy Kulturális Híd köré. Ez volt a múltheti erdélyi táborunk. Tehát a híd egyik pillére itt van most Nagyvenyimen. Dunaújvárosból indultunk. Kimentünk először Csíkszeredára, illetve Csíksomlyóra, mert ott volt a szállásunk a Mária Kertben. Ezúttal pedig ahogy említettem, Nagyvenyim a híd másik oldala.

A művészek mindig jól érzik magukat a táborban - mondta Pats Dániel fő szervező

Fotó: Horváth László - duol.hu

– Kik alkotják a tábort?

– Kolman Dávid első alkotását készíti nálunk. Ő Budapestről érkezett. Ombre Gábor szintén Budapestről. Teodora Pop Temesvárról. Molnár Zoltán Gábor Dunaújvárosból erősíti a csapatot. Még érkezik Haller Gergő Farkas Budapestről és Horváth Helga, aki valamikor Dunaújvárosi volt. Meg kell említenünk Kecskés Róbert nevét Csíkszeredáról, valamint Fülöp Józsefet a Hargita Megyei Kulturális Központból akik bár nincsenek jelen, de fontos segítőink. Valamint itt van velünk Móder Rezső és Körmendi Sándor is Dunaújvárosból.