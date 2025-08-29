augusztus 29., péntek

Különleges esemény

2 órája

Rudolf Péterrel találkozhatnak a nézők a Nem tűntem el vetítése után

Címkék#nagyjátékfilm#Richter Egészségváros#Rudolf Péter#Richter Gedeon

Izgalmas filmvetítés és közönségtalálkozó színesíti szeptember 11-én Dunaújváros kulturális életét. A Richter Egészségváros program részeként látható a Nem tűntem el című alkotás, amely Richter Gedeon életét mutatja be.

Duol.hu

Egy különleges kulturális programra várják az érdeklődőket szeptember 11-én a dunaújvárosi Kultik Moziban. A Richter Egészségváros rendezvénysorozat keretében látható a Nem tűntem el című nagyjátékfilm, amely Richter Gedeon kalandos életét mutatja be. A vetítés után 18 órától közönségtalálkozó következik, ahol a látogatók találkozhatnak a film főszereplőjével, Rudolf Péterrel is. A részvétel ingyenes, ráadásul minden megjelenéssel értékes adománypontok gyűjthetők a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház javára.

Richter Egészségváros
A Richter Egészségváros keretében levetítik a Nem tűntem el című filmet.
Forrás: Egészségváros Facebook oldala

 

