A művészet összeköt – augusztus 19-én élő híd épül Rácalmáson

A rácalmási szigeten megrendezett V. Nemzetközi Tájművészeti Symposion azt bizonyítja, hogy a művészet képes hidat építeni múlt és jelen, ember és természet, különböző közösségek és kultúrák között.

Az V. Nemzetközi Tájművészeti Symposion egyik előadása

A program a Pro Symposion (Magyarországi Alkotótelepek és Symposionok Társasága) szervezte Paczona Márta művészeti vezetésével. A résztvevők között a Budavári Általános Iskola, a rácalmási Jankovich Miklós Művészeti Általános Iskola, valamint a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tanárai és diákjai is jelen voltak, akik a szigeten és a hídon találkoztak a meghívott művészekkel.

V. Nemzetközi Tájművészeti Symposion Márai és Bartuszová szellemében

Az idei rendezvény különlegessége volt, hogy ötéves jubileuma egybeesett a Márai-emlékévvel. A szervezők Márai Füveskönyvének gondolatait kortárs művészeti eszközökkel kapcsolták össze, miközben a fenntarthatóságra és a környezettudatos alkotásra is hangsúlyt fektettek.

A szimpózium tematikájában helyet kapott a cseh származású szlovák szobrászművésznő, Maria Bartuszová (1936–1996) életművének újraértelmezése is (Hommage à Maria Bartuszová).

Művészek és alkotók

A táborban dolgozott Bodor Zoltán, Burián Norbert, Draskóczi Anett, Dóra Attila, Fischer Anna, Henzse Ilona, Horváth Ildikó Mária, Kenesei Zsolt, Kresz Dorottya, Lisányi Endre, Lichner Barbara, Nógrádi Kiss Magdolna, Makovinyi Zoltán, Oláh Sándor, Paczona Márta Éva, Pataki Tibor, Páhi Fekete Noémi, Pengő Csaba, Marina Razheva (RU), Rohonci István, Sebők Alexandra, Sebők György, Tóth Angelika, Uher-Győrfi Bálint.

Nyílt napok – közösségi élmények

Augusztus 18-án, hétfőn gyógynövénytúrával indult a program a szigeten. A résztvevők a hídnál gyülekeztek, majd a Kiss Ernő utca 82. szám alatti Sirály Horgász Egyesület épületében folytatták a napot.

Előadást tartott Fülöp Zoltán gyógynövény-szakértő, biokertész és Járányi Orsolya természetgyógyász, fitoterapeuta az EzerJóFű Gyógynövény képviseletében. Téma: „Gyógyító növények a talpunk alatt”.

A délutáni műhelyt Törcsvári Attila vezette „Fűben, fában festék” címmel, ahol a természetből nyerhető színezékekkel kísérletezhettek a résztvevők.