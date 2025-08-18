55 perce
A művészet összeköt – augusztus 19-én élő híd épül Rácalmáson
2025. augusztus 10–20. között rendezik meg az V. Nemzetközi Tájművészeti Symposiont a Rácalmási Nagy-szigeten, amelynek idei tematikája a „HÍD” volt. Az évfordulós ünnep nem csupán az elmúlt öt év munkáját méltatta, hanem új kapcsolatokat is épített művészek, kurátorok, művészettörténészek, helyi lakosok, diákok és tanáraik között.
A rácalmási szigeten megrendezett V. Nemzetközi Tájművészeti Symposion azt bizonyítja, hogy a művészet képes hidat építeni múlt és jelen, ember és természet, különböző közösségek és kultúrák között.
A program a Pro Symposion (Magyarországi Alkotótelepek és Symposionok Társasága) szervezte Paczona Márta művészeti vezetésével. A résztvevők között a Budavári Általános Iskola, a rácalmási Jankovich Miklós Művészeti Általános Iskola, valamint a sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tanárai és diákjai is jelen voltak, akik a szigeten és a hídon találkoztak a meghívott művészekkel.
V. Nemzetközi Tájművészeti Symposion Márai és Bartuszová szellemében
Az idei rendezvény különlegessége volt, hogy ötéves jubileuma egybeesett a Márai-emlékévvel. A szervezők Márai Füveskönyvének gondolatait kortárs művészeti eszközökkel kapcsolták össze, miközben a fenntarthatóságra és a környezettudatos alkotásra is hangsúlyt fektettek.
A szimpózium tematikájában helyet kapott a cseh származású szlovák szobrászművésznő, Maria Bartuszová (1936–1996) életművének újraértelmezése is (Hommage à Maria Bartuszová).
Művészek és alkotók
A táborban dolgozott Bodor Zoltán, Burián Norbert, Draskóczi Anett, Dóra Attila, Fischer Anna, Henzse Ilona, Horváth Ildikó Mária, Kenesei Zsolt, Kresz Dorottya, Lisányi Endre, Lichner Barbara, Nógrádi Kiss Magdolna, Makovinyi Zoltán, Oláh Sándor, Paczona Márta Éva, Pataki Tibor, Páhi Fekete Noémi, Pengő Csaba, Marina Razheva (RU), Rohonci István, Sebők Alexandra, Sebők György, Tóth Angelika, Uher-Győrfi Bálint.
Nyílt napok – közösségi élmények
Augusztus 18-án, hétfőn gyógynövénytúrával indult a program a szigeten. A résztvevők a hídnál gyülekeztek, majd a Kiss Ernő utca 82. szám alatti Sirály Horgász Egyesület épületében folytatták a napot.
Előadást tartott Fülöp Zoltán gyógynövény-szakértő, biokertész és Járányi Orsolya természetgyógyász, fitoterapeuta az EzerJóFű Gyógynövény képviseletében. Téma: „Gyógyító növények a talpunk alatt”.
A délutáni műhelyt Törcsvári Attila vezette „Fűben, fában festék” címmel, ahol a természetből nyerhető színezékekkel kísérletezhettek a résztvevők.
Augusztus 19-én, kedden tartják meg a „HÍD” ünnepet, egész napos programmal. A híd szabadtéri galériává alakul, ahol képző- és természetművészeti alkotások fotódokumentációit mutatják majd be.
A délelőtti performanszok sorát az „Összekötő szál” című produkció nyitja, amelyet Kresz Dorottya jelmeztervező és Tóth Varga Bettina táncos visz színre.
Ezt követi majd Marina Razheva „Aranyalmás Rácalmás” című installációja, amely a természet és emlékezet kapcsolatát jeleníti meg.
Délután prof. dr. Baranyi Péter (Corvinus, CIAS) tart előadást „Lehet-e mesterséges az intelligencia?” címmel a Sirály Horgász Egyesület épületében.
Az este folyamán a ceredi ArtColony (30 éves) és a felvidéki, somorjai Dunartcom (15 éves) művésztelep képviselőivel zajlik majd közös online beszélgetés a jubileumok és a nemzetközi kapcsolatok jegyében.
A program 22 órakor a Duna-parton zárul Ana Fischer (Halász Anna) „Áramlás” című performanszával. A produkció zenéjét Major Bettina (handpan) és Előházi Emese (ének) adja, a fénytechnikát Szvoboda Péter biztosítja. A tánc a természet sodrását, az ellenállás és elengedés kettősségét ábrázolja majd.
V. NEMZETKÖZI TÁJMŰVÉSZETI SYMPOSIONFotók: Paczona Márta