1 órája
Nagy dobásra készül a könyvtár idén is
Szeptember 6-án, szombaton ismét élettel telik meg Dunaújváros főtere: a József Attila Könyvtár hetedik alkalommal rendezi meg a Könyvtér című közösségi programját a Városháza téren 14 és 20 óra között.
A látogatókat változatos, minden korosztálynak szóló programkavalkád várja – a kultúrától a játékig, a zenétől a kézműveskedésig.
A délután folyamán fellép a Makám Együttes, a Swingsome és a Gulliver Színpad, míg a kisebbek élőszavas mesét hallgathatnak Marci nénitől, csillámtetováláson, kézműves foglalkozáson, népi játszóházban és különleges angyalkiütős játékban vehetnek részt. Az érdeklődők ingyen beiratkozhatnak a könyvtárba, filléres könyvvásáron válogathatnak, vagy kvízeken és rejtvényfejtő versenyeken próbálhatják ki tudásukat. A hangulatot egész délután térzene biztosítja.
Eső esetén a program a könyvtár épületébe költözik, így semmi sem állhat a kulturális élmények útjába.