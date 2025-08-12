Nagy dobásra készül a könyvtár idén is

A látogatókat változatos, minden korosztálynak szóló programkavalkád várja – a kultúrától a játékig, a zenétől a kézműveskedésig.

A délután folyamán fellép a Makám Együttes, a Swingsome és a Gulliver Színpad, míg a kisebbek élőszavas mesét hallgathatnak Marci nénitől, csillámtetováláson, kézműves foglalkozáson, népi játszóházban és különleges angyalkiütős játékban vehetnek részt. Az érdeklődők ingyen beiratkozhatnak a könyvtárba, filléres könyvvásáron válogathatnak, vagy kvízeken és rejtvényfejtő versenyeken próbálhatják ki tudásukat. A hangulatot egész délután térzene biztosítja.

Eső esetén a program a könyvtár épületébe költözik, így semmi sem állhat a kulturális élmények útjába.