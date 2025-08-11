augusztus 11., hétfő

Petőfi liget

4 órája

Különleges nyárzáró koncert lesz Dunaújvárosban

A Bartók Kamaraszínház különleges nyárzáró–évnyitó koncerttel várja a közönséget a Petőfi Művészeti Ligetben, amelyre a belépés ingyenes.

Duol.hu
Forrás: duol.hu

A színpadra lép Ács Dominika, Junior Prima díjas fuvolaművész és összművészeti alkotó, aki BREATHNG című új projektjével önálló alkotóként is bemutatkozik - adta hírül a színház közösségi oldala.

A produkció központi metaforája a lélegzet, amelyen keresztül a művész a zenei alkotás folyamatát, az érzékelést és az emberi kapcsolatok finom rétegeit vizsgálja. A koncerten Szebényi Dániel és Födő Sándor csatlakozik hozzá, közösen életre keltve a lélegzés különböző állapotait – a megnyugvástól a ziháláson át az elakadásig. Dominika minden művét egy-egy „lélegzéstörténetként” írja le, ahol a belégzésből születik a zene, és a kilégzésben teljesedik ki.

