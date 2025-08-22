Szinte hihetetlen, mennyiért kaphatunk könyvet

Több mint 15 000 különféle könyv már 100 forintért kapható augusztus 23-án, szombaton az Munkásművelődési Központban (MMK) 10 órától a készlet erejéig, de legkésőbb 17 óráig. Könyvek vására.

Jó lesz időben a Munkásművelődési Központhoz megérkezni, mert könnyen lemaradhatunk az akciós könyvekről

Fotó: dunujvaros.hu

Könyvek szépséghibái



"Az Alexandra Kiadócsoport küldetésének tekinti, hogy az olvasás örömét minél több ember számára elérhetővé tegye. Mindennap azért dolgozunk, hogy könyveinkkel maradandót alkossunk; hogy izgalmas, érdekes és értékes kiadványokat adjunk olvasóink kezébe. Rengeteg könyv fordul meg a kezeink között; egyes példányok elkerülhetetlenül kisebb-nagyobb szépséghibát szenvednek. A tökéletes külső azonban nem minden: a belső értékek a legfontosabbak – főleg a könyvek esetén! - olvasható az Alexandra Kiadócsoport honlapján.

Az MMK ügyvezető igazgatójától, Kováts Rózsától megtudtuk, ez már a harmadik akció lesz. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hatalmas az érdeklődés az akció iránt, akik 8 és 9 óra között nem állnak sorba, azok már nem jutnak be, nem tudnak könyvet vásárolni. Ezért az Alexandra Facebook oldalán sorsoláson vehetnek részt a könyvbarátok, 50 szerencsés a könyvvásár kezdete előtt válogathat a kiadványok közül, méghozzá úgy, hogy mindenki még egy embert vihet magával.