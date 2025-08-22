34 perce
Szinte hihetetlen, mennyiért kaphatunk könyvet
Dunaújvárosban folytatódik az Alexandra Kiadócsoport szépséghibás és akciós könyvvásársorozata. Könyvek szinte ingyen.
Tizenötezer könyv közül válogathatunk szombaton az MMK-ban
Fotó: moobius.hu
Több mint 15 000 különféle könyv már 100 forintért kapható augusztus 23-án, szombaton az Munkásművelődési Központban (MMK) 10 órától a készlet erejéig, de legkésőbb 17 óráig. Könyvek vására.
Könyvek szépséghibái
"Az Alexandra Kiadócsoport küldetésének tekinti, hogy az olvasás örömét minél több ember számára elérhetővé tegye. Mindennap azért dolgozunk, hogy könyveinkkel maradandót alkossunk; hogy izgalmas, érdekes és értékes kiadványokat adjunk olvasóink kezébe. Rengeteg könyv fordul meg a kezeink között; egyes példányok elkerülhetetlenül kisebb-nagyobb szépséghibát szenvednek. A tökéletes külső azonban nem minden: a belső értékek a legfontosabbak – főleg a könyvek esetén! - olvasható az Alexandra Kiadócsoport honlapján.
Az MMK ügyvezető igazgatójától, Kováts Rózsától megtudtuk, ez már a harmadik akció lesz. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hatalmas az érdeklődés az akció iránt, akik 8 és 9 óra között nem állnak sorba, azok már nem jutnak be, nem tudnak könyvet vásárolni. Ezért az Alexandra Facebook oldalán sorsoláson vehetnek részt a könyvbarátok, 50 szerencsés a könyvvásár kezdete előtt válogathat a kiadványok közül, méghozzá úgy, hogy mindenki még egy embert vihet magával.