Hagyomány, muzsika és érzelem

1 órája

Baracsi művész hozza el a francia sanzonok hangulatát

Rácalmáson igazi kulturális csemegére számíthatnak a látogatók az idei Polgári Napon. Kiss Péter baracsi művész a harmonika hangján szólítja meg a közönséget. A különleges műsor egyszerre ígér szórakozást és mély érzelmi élményt.

Igazi kulturális élményben lehet része annak, aki ellátogat a IV. Polgári Napra, amelyet 2025. szeptember 27-én rendeznek a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban. A délután egyik különleges fellépője Kiss Péter, baracsi származású harmonikaművész, aki „Mi muzsikus lelkek…” című előadásával varázsolja el a közönséget. Az esten Farkas Erik színművésszel együtt kalauzolják a hallgatókat Párizs, szerelem, nők és a muzsikus lélek világába – egy olyan utazásra, amelyben a zene és az irodalom találkozik.

Kiss Péter
Kiss Péter, a baracsi származású harmonikaművész színpadi jelenlétével teszi felejthetetlenné az estét.
Kiss Péter harmonikája hangján szól a szerelem a Polgári Napon

A programot Kassai Lajos, a világhírű magyar íjkészítő és lovasíjász előadása teszi teljessé, aki a hagyomány és modernitás kapcsolatáról osztja meg gondolatait.

A rendezvény végén állófogadás és baráti beszélgetés várja a vendégeket. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.

 

