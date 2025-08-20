Baracsi művész hozza el a francia sanzonok hangulatát

Igazi kulturális élményben lehet része annak, aki ellátogat a IV. Polgári Napra, amelyet 2025. szeptember 27-én rendeznek a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban. A délután egyik különleges fellépője Kiss Péter, baracsi származású harmonikaművész, aki „Mi muzsikus lelkek…” című előadásával varázsolja el a közönséget. Az esten Farkas Erik színművésszel együtt kalauzolják a hallgatókat Párizs, szerelem, nők és a muzsikus lélek világába – egy olyan utazásra, amelyben a zene és az irodalom találkozik.

Kiss Péter, a baracsi származású harmonikaművész színpadi jelenlétével teszi felejthetetlenné az estét.

Kiss Péter harmonikája hangján szól a szerelem a Polgári Napon

A programot Kassai Lajos, a világhírű magyar íjkészítő és lovasíjász előadása teszi teljessé, aki a hagyomány és modernitás kapcsolatáról osztja meg gondolatait.

A rendezvény végén állófogadás és baráti beszélgetés várja a vendégeket. A részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.