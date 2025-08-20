augusztus 20., szerda

Adony

1 órája

Jól csúszik majd a hideg sör!

Címkék#Adonyi Dalospacsirták Énekkar#Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport#Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár#sváb bál

Zene, tánc, sváb ételek, italok és nem utolsó sorban remek hangulat jellemzi a már hagyományos Adonyi Sváb Sörfesztivált.

Horváth László
Jól csúszik majd a hideg sör!

Fotó: Horváth László

Az idén augusztus 30-án a VII. alkalommal tartják a nemzetiségi összejövetelt, melyre sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. A szervező, ahogy az elmúlt években is, Adony város Német Nemzetiségi Önkormányzata. Ételkínálatból a bajor és magyar sült kolbászból válogathatunk. Lesz Pulled pork szendvics lassan sült, omlós hús, szaftos buciban, ami tökéletes párosítás lehet a sörkollekció mellé. Az est folyamán fellép a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport, az Adonyi Dalospacsirták Énekkar és a Rozmaring Német Nemzetiségi Tánccsoport. A kultúrprogram még bővül Kovács Dániel harmonikajátékával, aki az Adonyi Daloskönyvből választott 2-3 számot. A zenei szórakoztatásért a Tarianer Spitzbaum Zenekar felel majd.

Találkozzunk augusztus 30-án, szombaton 19 órakor Adonyban a Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtár mögötti téren! Asztalfoglalás Pájerné Streer Katalinnál 06204743205 számon!

 

