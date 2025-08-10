augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Ahol a paraván mögött szívbeli mesék születnek

Nyolc éve indult útjára egy baráti beszélgetésből egy bábcsoport, amely azóta számtalan kisapostagi és környékbeli gyermeket ajándékozott meg mesékkel, nevetéssel és szívmelengető pillanatokkal. A Jóbarátok Bábcsoport nemcsak előadásokat készít, hanem közösséget is teremt – tagjai örömmel, saját kézzel formálják a bábokat, a díszleteket, és minden alkalommal különleges élményt varázsolnak a közönségnek.

Kállai Félix

Bánkuti Katalin, a kisapostagi Jóbarátok Bábcsoport alapítója, nyolc évvel ezelőtt még nem is sejtette, hogy egy délutáni baráti ötlet milyen tartós és szeretetteljes közösséget hoz majd létre. Azóta a csapat számtalan darabot vitt színre, a Holle anyótól a Világszép Sárkányrózsáig, miközben nemcsak a gyerekeket szórakoztatta, hanem a fiatalok számára is lehetőséget teremtett a fejlődésre és a kreatív kibontakozásra. Az interjúban mesél a kezdetekről, a közös munka öröméről és arról, miért éri meg újra és újra színpadra állni.

A Jóbarátok Bábcsoport néhány tagja

– Kezdjük is a legelején: hogyan, milyen indíttatásból alakult meg a Jóbarátok Bábcsoport?

– Ez igazán érdekes történet. Egy kellemes délutánon történt, amikor négyen, barátnők összeültünk: Némethné Szabó Csilla, Kásás Margit, Farkasné Kovács Marika és én. Mi rendszeresen találkoztunk, beszélgettünk, együtt töltöttünk egy-két órát. Egyszer felvetődött bennem a gondolat, hogy vajon lenne-e kedvük velem együtt bábozni a gyerekeknek. Mindenki azonnal igent mondott. Így kezdődött az egész.

– Mi motiválta Önöket?

– Szerettünk volna közösen csinálni valamit – valami olyat, amihez mindenkinek van kedve, ami érdekes, amiből valami jó is származhat, amivel másoknak is örömet szerezhetünk, és közben kiélhetjük a kreativitásunkat. Egyik ilyen alkalommal született meg a csoport neve is. Gondolkodtunk, mi legyen, aztán egyszer csak megszületett az ötlet: Jóbarátok. Mert mi magunk is jó barátok voltunk, és ez mindent kifejezett.

– Mi volt a céljuk a közös munkával?

– A kisapostagi gyerekek. Ez volt a legfőbb cél. Szerettük volna, ha olyan kulturális élményt kapnak, ami szórakoztató, de egy kicsit nevelő is. Tudtuk, hogy a gyerekek mindig nyitottak a mesékre, de azt is láttuk, mennyit változott a világ. Már nem úgy viszonyulnak a mesékhez, mint a mi időnkben. Szerettünk volna egy kis pluszt adni nekik.

– Mi volt az első közös előadás?

– A Világszép Sárkányrózsa. Bár volt egy minimális előzménye: 2017-ben a Sün Balázst előadtam három gyerekkel, de az még nem tartozott a Jóbarátokhoz. A Sárkányrózsa viszont már közösen készült 2018-ban. Nem könnyű jó bábos darabokat találni. Nekem volt egy nagyon régi könyvem, abból választottuk ki a mesét. Persze át kellett alakítani, hozzá kellett készíteni a díszleteket, mindent ki kellett találni. És ez mind a saját kreativitásunkon múlott.

– Mennyi munka van egy húszperces bábelőadás mögött?

– Nagyon sok. Először ki kell választani a darabot, össze kell állítani a szövegkönyvet, ami több forrásból van összeszedve, mert ritkán találunk olyat, ami egy az egyben megfelelne nekünk. Aztán jönnek az olvasópróbák, a díszletek, a zene kiválasztása. És persze ki kell találni, hogyan oldjuk meg technikailag. Szerencsére a Jóisten úgy hozta össze ezt a csapatot, hogy mindenre lett megfelelő ember. Deutsch Vera például mindig nagyszerűen összeállította a zenei aláfestést, és ő kezelte a technikát is. Tompainé Ibolya pedig elképesztő kézügyességgel öltöztette fel a bábokat – van olyan bábunk, ami már három-négy különböző szerepben is megjelent, csak mindig új ruhát kapott hozzá.

– A díszleteket és a bábokat is maguk készítik?

– Részben. Vannak vásárolt bábjaink is, de sok kiegészítőt magunk csinálunk. Például a Holle anyónál a kemencét, vagy azt a kaput, amin a szolgálólány hazamegy, és amin az egyiknek arany, a másiknak szurok hullik. Ezeket mind ki kellett találni úgy, hogy a gyerekek a nézőtérről is megértsék. Mi kesztyűs bábokkal játszunk, azok a legpraktikusabbak a mi kis színpadunkhoz. Van néhány báb, amit vásároltunk, ezek komolyabb darabok, iparművész készítette őket Pesten.

– Egy ilyen csoport működéséhez biztosan szükség van támogatásra is. Kik segítenek?

– Anyagilag a kezdetektől fogva az Orvosi Rendelőért és Teljes Emberért Alapítvány támogat bennünket. Ők biztosítanak annyi keretet, hogy ha valamit venni kell – akár csak apróságokat, mint rajzszög, tűzőgép, festék –, azt meg tudjuk oldani. És ebből a támogatásból telik arra is, hogy minden alkalomra legyen egy kis innivalónk, vagy évente egyszer egy közös vacsorára. A plakátokat például az önkormányzat titkársága nyomtatja ki baráti alapon.

– Hogyan fogadják a gyerekek az előadásokat?

– Csodálatos látni a reakcióikat. Az ő visszajelzéseiken keresztül mi magunk is sokat fejlődtünk. Figyeljük a tekintetüket, a nevetésüket, a csöndjüket, és a végén mindig megmutatjuk nekik a bábokat. Ez is visszajelzés, mert odaszaladnak, megsimogatják őket. Hihetetlen, hogy a háromévesek is pontosan el tudják mondani, miről szólt a mese. Szóval az ember érzi, hogy nem a falnak beszél.

– Van emlékezetes előadás, ami különösen megmaradt Önben?

– Igen, amikor a városban, a Szabó Magda Általános Iskolában játszottunk. Rengeteg gyerek jött el, hatalmas élmény volt, teljes sikerrel. De persze itt, a faluban is jól érezzük magunkat. 

– Milyen darabokat választanak, hogyan születnek meg a karakterek?

– Nagyon sok keresgélés előzi meg. Magyar népmesét szívesen játszanánk, de technikailag sokkal bonyolultabbak. Ezért választottuk például Holle anyót vagy a Békakirályt, amikhez megfelelő szövegkönyvet találtunk. Most Andersen A kis fenyő című meséjére készülünk, amit több forrásból szedtem össze, hogy végül a gyerekek nyelvén szóljon. Van, hogy régi szavakat kell lecserélni, hogy ma is érthető legyen. A zene is fontos – kisebbeknél inkább ismert gyerekdalokat választunk, amit követni tudnak.

– Ki fogja össze a munkát?

– Ez gyakorlatilag nálam jön össze. Bár csapatmunka minden, valakinek mégis koordinálni kell a dolgokat. Szívesen átadnám, ha lenne, aki átveszi. 

– És mi a helyzet a fiatalabb generációval? Van utánpótlás?

– Igen, szerencsére csatlakozott hozzánk három fiatal: Farkas Bogi, Fekti Jerne és Bindisch Luca. Ők eleinte iskolai közösségi szolgálatként jöttek, de megszerették a bábozást, és maradtak. Nagyon ügyesek, látszik rajtuk, hogy jót tesz nekik: önbizalmat ad, fejleszti a beszédkészségüket. Ez is nagy öröm nekünk.

– Milyen terveik vannak a közeljövőben?

– Nincsenek hosszú távú terveink. A csapat nagy része már nyugdíjas – a legidősebb tagunk 80 fölött van, mi is közel vagyunk hozzá. Mindig a következő előadásra készülünk. Most a Mindentlátó királylány és a Kis fenyő jön, aztán majd meglátjuk. De amíg erőnk van, csináljuk, mert örömöt adni sosem fárasztó.

– Mi a legnagyobb tanulsága ennek a nyolc évnek?

– Talán az, hogy a varázslat egészen egyszerű dolgokból születik. És hogy a legnagyobb ajándék, ha látja az ember a gyerekek csillogó szemét.

