Ahol a paraván mögött szívbeli mesék születnek

Bánkuti Katalin, a kisapostagi Jóbarátok Bábcsoport alapítója, nyolc évvel ezelőtt még nem is sejtette, hogy egy délutáni baráti ötlet milyen tartós és szeretetteljes közösséget hoz majd létre. Azóta a csapat számtalan darabot vitt színre, a Holle anyótól a Világszép Sárkányrózsáig, miközben nemcsak a gyerekeket szórakoztatta, hanem a fiatalok számára is lehetőséget teremtett a fejlődésre és a kreatív kibontakozásra. Az interjúban mesél a kezdetekről, a közös munka öröméről és arról, miért éri meg újra és újra színpadra állni.

A Jóbarátok Bábcsoport néhány tagja

– Kezdjük is a legelején: hogyan, milyen indíttatásból alakult meg a Jóbarátok Bábcsoport?

– Ez igazán érdekes történet. Egy kellemes délutánon történt, amikor négyen, barátnők összeültünk: Némethné Szabó Csilla, Kásás Margit, Farkasné Kovács Marika és én. Mi rendszeresen találkoztunk, beszélgettünk, együtt töltöttünk egy-két órát. Egyszer felvetődött bennem a gondolat, hogy vajon lenne-e kedvük velem együtt bábozni a gyerekeknek. Mindenki azonnal igent mondott. Így kezdődött az egész.

– Mi motiválta Önöket?

– Szerettünk volna közösen csinálni valamit – valami olyat, amihez mindenkinek van kedve, ami érdekes, amiből valami jó is származhat, amivel másoknak is örömet szerezhetünk, és közben kiélhetjük a kreativitásunkat. Egyik ilyen alkalommal született meg a csoport neve is. Gondolkodtunk, mi legyen, aztán egyszer csak megszületett az ötlet: Jóbarátok. Mert mi magunk is jó barátok voltunk, és ez mindent kifejezett.

– Mi volt a céljuk a közös munkával?

– A kisapostagi gyerekek. Ez volt a legfőbb cél. Szerettük volna, ha olyan kulturális élményt kapnak, ami szórakoztató, de egy kicsit nevelő is. Tudtuk, hogy a gyerekek mindig nyitottak a mesékre, de azt is láttuk, mennyit változott a világ. Már nem úgy viszonyulnak a mesékhez, mint a mi időnkben. Szerettünk volna egy kis pluszt adni nekik.

– Mi volt az első közös előadás?

– A Világszép Sárkányrózsa. Bár volt egy minimális előzménye: 2017-ben a Sün Balázst előadtam három gyerekkel, de az még nem tartozott a Jóbarátokhoz. A Sárkányrózsa viszont már közösen készült 2018-ban. Nem könnyű jó bábos darabokat találni. Nekem volt egy nagyon régi könyvem, abból választottuk ki a mesét. Persze át kellett alakítani, hozzá kellett készíteni a díszleteket, mindent ki kellett találni. És ez mind a saját kreativitásunkon múlott.