augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bográcsozástól a tűzijátékig

23 perce

Ízek és dallamok ünnepe: Mezőfalva így hangolt az augusztus 20-ra (képgalériával)

Címkék#lecsó#Ízek#esemény#ünnep#Mezőfalva

Mezőfalvi nyári esték és ízek – ezzel a címmel hirdették meg a település augusztus huszadikához kapcsolható rendezvényét.

Horváth László
Ízek és dallamok ünnepe: Mezőfalva így hangolt az augusztus 20-ra (képgalériával)

Fotó: Horváth László - duol.hu

Augusztus 16-án 17 órakor, a korábbi lecsófőző fesztiválokhoz hűen, ezúttal is bográcsozással kezdődött az események sora. Több civil szervezet, baráti társaság és intézmények képviselői fogtak fakanalat, hogy egy remek lecsót készítsenek, mindenki örömére. 17.30-tól már a színpad környéke is megelevenedett, hiszen az első kulturális műsor blokkban a Mezőfalvi Néptáncegyüttest láthattuk. 18 órától Szűcs Tamás mulatós összeállítása hangolta a nagy meleg ellenére is kitartó közönséget. Közben a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport is megérkezett. Előadásukkal ismét jogosan arattak sikert. 21 órától színes és hangos pillanatok következtek, melyben a tűzijátékot csodálhatták meg a résztvevők. Ezután DJ Baller zenei összeállítása adott lehetőséget, hogy továbbra is jól érezze magát, aki akarta.

Így buliztak a hétvégén a mezőfalviak

Fotók: Horváth László

A hivatalos kenyérszegés és ünnepi mise augusztus 20-án lesz a Mezőfalvi Magyarok Nagyasszonya Katolikus Templomban 8 óra 30 perces kezdettel. Szintén ezen a helyszínen, de már 20 órakor Kiss Péter harmonikaművész koncertjét hallhatjuk.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu