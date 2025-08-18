Ízek és dallamok ünnepe: Mezőfalva így hangolt az augusztus 20-ra (képgalériával)

Augusztus 16-án 17 órakor, a korábbi lecsófőző fesztiválokhoz hűen, ezúttal is bográcsozással kezdődött az események sora. Több civil szervezet, baráti társaság és intézmények képviselői fogtak fakanalat, hogy egy remek lecsót készítsenek, mindenki örömére. 17.30-tól már a színpad környéke is megelevenedett, hiszen az első kulturális műsor blokkban a Mezőfalvi Néptáncegyüttest láthattuk. 18 órától Szűcs Tamás mulatós összeállítása hangolta a nagy meleg ellenére is kitartó közönséget. Közben a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport is megérkezett. Előadásukkal ismét jogosan arattak sikert. 21 órától színes és hangos pillanatok következtek, melyben a tűzijátékot csodálhatták meg a résztvevők. Ezután DJ Baller zenei összeállítása adott lehetőséget, hogy továbbra is jól érezze magát, aki akarta.