Halászlé, sárkányhajó, buli

30 perce

Íme a kisapostagi nyár záróbombája

Snecifogó- és halászléfőző verseny és Hungarikum kiállítás lesz Kisapostagon.

Horváth László
Fotó: Horváth László - duol.hu

Még el sem csitultak a Kisapostagi Beach Party Jet-Ski-s hullámai, máris újabb Duna-parti programon várja a horgászat és a halászléfőzés szerelmeseit. Augusztus 30-án igazán nívós és színes program várja az érdeklődőket. 8 órától kapunyitás, regisztráció, sárkányhajó verseny, horgászverseny, halászléfőző verseny. 9 órától indul a snecifogó verseny gyerekeknek és felnőtteknek. 10 órától sárkányhajó verseny veszi kezdetét. 12 órakor eredményhirdetés. 13 órakor Hungarikum kiállítás megnyitója. Megnyitja Varga Gábor országgyűlési képviselő a Kisapostagi Hungarikum kiállítás fővédnöke. 13.15-től a halászléfőző verseny eredményhirdetését láthatjuk. Az előbbi programokkal párhuzamosan 11-12 óra között a Jóbarátok Bábcsoport lép színpadra. 12 órakor DJ Fuki zenél. 13.30 a Lilaakác Dalkör ideje. 13.45-kor Kazuka formáció zenél. 19 órakor az X Bár lép közönség elé. 20 órától Szűcs Tomi Live előadásra rophatjuk. Mindezek mellett kipróbálhatunk halas fajátékokat és részesei lehetünk a Hungarikum bemutató és kvízjátéknak.

