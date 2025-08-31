Igaz történetek nyomában – Hatala Csenge előadása Rácalmáson

Szeptember 29-én 17 órakor különleges program várja az érdeklődőket. Hatala Csenge író, újságíró és dokumentumfilmes tart előadást, amelyben betekintést enged munkásságának kulisszatitkaiba.

Ingyenes előadás Rácalmáson: vendégünk Hatala Csenge.

A dokumentumkötetek szerzője, valamint igaz történeteken alapuló filmek kutató-szerkesztője nemcsak arról mesél majd, hogyan születnek a hiteles és izgalmas történetek, hanem arról is, milyen élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodott pályafutása során. Hatala Csenge televíziós, rádiós és újságírói múltja különösen érdekessé teszi előadását: a történetmesélés iránti szenvedélyét minden területen magával vitte.

Az esemény az Országos Könyvtári Napok keretében valósul meg, és ingyenesen látogatható, ugyanakkor regisztrációhoz kötött. A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár szervezői szeretettel várnak mindenkit, akit érdekel a kutatómunka izgalmas világa és az igaz történetek ereje.