A kulisszák mögött

26 perce

Igaz történetek nyomában – Hatala Csenge előadása Rácalmáson

Címkék#Hatala Csenge#Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban#dokumentumkötetek#Országos Könyvtári Napok

A dokumentumkötetek és filmek mögött mindig aprólékos kutatómunka áll. Hatala Csenge előadásán a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban most bárki betekintést nyerhet ebbe az izgalmas világba.

Duol.hu

Szeptember 29-én 17 órakor különleges program várja az érdeklődőket. Hatala Csenge író, újságíró és dokumentumfilmes tart előadást, amelyben betekintést enged munkásságának kulisszatitkaiba.

Hatala Csenge
Ingyenes előadás Rácalmáson: vendégünk Hatala Csenge.
Forrás: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldala

Hogyan születnek a valódi történetek? – Hatala Csenge Rácalmáson

A dokumentumkötetek szerzője, valamint igaz történeteken alapuló filmek kutató-szerkesztője nemcsak arról mesél majd, hogyan születnek a hiteles és izgalmas történetek, hanem arról is, milyen élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodott pályafutása során. Hatala Csenge televíziós, rádiós és újságírói múltja különösen érdekessé teszi előadását: a történetmesélés iránti szenvedélyét minden területen magával vitte.

Az esemény az Országos Könyvtári Napok keretében valósul meg, és ingyenesen látogatható, ugyanakkor regisztrációhoz kötött. A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár szervezői szeretettel várnak mindenkit, akit érdekel a kutatómunka izgalmas világa és az igaz történetek ereje.

 

