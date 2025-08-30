Gerillakiállítás a Vasmű úton

A gerillakiállítással is ünnepelnek a fotóklub tagjai. Tíz év egy fotóegyesület életében nagy idő, tekintsünk most vissza a kezdetekre. "A Panoráma Fotó Egyesületet 2015-ben alapítottuk. A tagok egy a közösségi médiában szerveződő, és egy munkahelyi fotóklub tagjaiból verbuválódtak össze. Úgy gondoltuk, hogy a közösségben, szervezetten történő tanulásban, egymás segítésében és természetesen a közös fotózásban sokkal több van, mint amit addig kihoztunk az említett szerveződésekből. Így alakult meg az Egyesület, azon tagokból, akik szerettek volna tovább fejlődni a fotózás terén és nem mellékesen szívesen töltik el együtt/egymással a fotózásra szánt időt" - olvasható az egyesület honlapján.

Az Irodaháztól a Corner pénzváltóig "értek" a fotók. Gerillakiállítás

Fotó: Agárdy Csaba

Gerillakiállítás az ablakokban

A pénteki gerillakiállítás abból állt, hogy az egyesület tagjai közül néhányan a Vasmű úti Irodaháztól a csillagházi Corner pénzváltóig az ablakokba teljsen váratlanul elhelyeztek néhány fotót, amit a tagok készítettek.

- Ez a mostani egy három-négy órás projekt. A célunk megmutatni magunkat a város lakosságának, és népszerűsíteni szeretnénk a fotózást. A járókelők egy része bátortalan, lehajtott fejjel elmennek a képek előtt, de vannak, akik megtekintik, sőt, többen fotóztak is - tudtuk meg Kontár Csaba Attilától, az egyesület alapítótagjától.