1 órája
Gerillakiállítás a Vasmű úton
A dunaújvárosi Panoráma Fotó Egyesület az idén tízéves. Születésnapi programjaik közül az egyik a péntek délutáni gerillakiállítás volt a Vasmű úton.
Van, aki fotózott a gerillakiállításon
Fotó: Agárdy Csaba
A gerillakiállítással is ünnepelnek a fotóklub tagjai. Tíz év egy fotóegyesület életében nagy idő, tekintsünk most vissza a kezdetekre. "A Panoráma Fotó Egyesületet 2015-ben alapítottuk. A tagok egy a közösségi médiában szerveződő, és egy munkahelyi fotóklub tagjaiból verbuválódtak össze. Úgy gondoltuk, hogy a közösségben, szervezetten történő tanulásban, egymás segítésében és természetesen a közös fotózásban sokkal több van, mint amit addig kihoztunk az említett szerveződésekből. Így alakult meg az Egyesület, azon tagokból, akik szerettek volna tovább fejlődni a fotózás terén és nem mellékesen szívesen töltik el együtt/egymással a fotózásra szánt időt" - olvasható az egyesület honlapján.
Gerillakiállítás az ablakokban
A pénteki gerillakiállítás abból állt, hogy az egyesület tagjai közül néhányan a Vasmű úti Irodaháztól a csillagházi Corner pénzváltóig az ablakokba teljsen váratlanul elhelyeztek néhány fotót, amit a tagok készítettek.
- Ez a mostani egy három-négy órás projekt. A célunk megmutatni magunkat a város lakosságának, és népszerűsíteni szeretnénk a fotózást. A járókelők egy része bátortalan, lehajtott fejjel elmennek a képek előtt, de vannak, akik megtekintik, sőt, többen fotóztak is - tudtuk meg Kontár Csaba Attilától, az egyesület alapítótagjától.