Mesélő Ófalu minifesztivál Rácalmáson – idén a Beatles áll a középpontban

Rácalmáson idén a Beatles dallamai csendülnek fel a Mesélő Ófalu minifesztiválon. Augusztus 30-án délután három órától a Szentháromság téri Meseország ad otthont a rendezvénynek, amelynek középpontjában a legendás zenekar áll. A Beatles-nap részeként kiállítás, koncert, humor és tánc is várja az érdeklődőket, este pedig a The Bits emlékzenekar lép színpadra.

Remek programokkal vár a Beatles-nap Rácalmáson

Forrás: wikipédia

Beatles-nap Rácalmáson

Az idei minifesztivál különlegessége, hogy a Beatles munkásságát állítja a középpontba. Az érdeklődők feldolgozásokban és eredeti felvételeken is hallhatják a legendás zenekar dalait, emellett az egri Beatles Múzeum vándorkiállítása is bemutatkozik, amely számos érdekességet árul el a „gombafejűek” sikertörténetéről.

Színes program, sok fellépővel

A zene mellett tánc és humor is helyet kap a színpadon. Fellép többek között:

a RÁJÁTSZIK Rácalmasi Játékszínkör,

a MEDUSA DANCE CREW,

a Dumaszínház egyik humoristája,

a Sándor Frigyes Zeneiskola fiatal tehetségei,

a Rockmilady,

valamint a Glória Kamarakórus.

A gyerekeket külön játékpark is várja, ahol kipróbálhatják, milyen a „Sárga tengeralattjáró” kapitányának lenni, és játékos formában tesztelhetik Beatles-ismereteiket.

A nap fénypontja: The Bits koncert

Az est csúcspontja a The Bits Beatles-emlékzenekar koncertje lesz, amely 19:30-kor kezdődik.

Ingyenes kulturális élmény

A szervezők abban bíznak, hogy a változatos és színvonalas program minden korosztály számára élményt nyújt majd. A részvétel ingyenes, így bárki csatlakozhat a rácalmási nyár egyik legkülönlegesebb kulturális eseményéhez.

Találkozzunk augusztus 30-án, 15 órától Rácalmáson, Meseországban!