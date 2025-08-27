augusztus 27., szerda

39 perce

Mesélő Ófalu minifesztivál Rácalmáson – idén a Beatles áll a középpontban

Címkék#rácalmás#The Beatles#kultúra

Rácalmáson augusztus 30-án ismét megrendezik a Mesélő Ófalu minifesztivált, amelyet a Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány a Rácalmási Önkormányzat támogatásával szervez. A rendezvény délután 15 órakor kezdődik a Szentháromság téri Meseországban, ahol Beatles-nap, ingyenes programok várják a családokat és a zenekedvelőket.

Duol.hu

Rácalmáson idén a Beatles dallamai csendülnek fel a Mesélő Ófalu minifesztiválon. Augusztus 30-án délután három órától a Szentháromság téri Meseország ad otthont a rendezvénynek, amelynek középpontjában a legendás zenekar áll. A Beatles-nap részeként kiállítás, koncert, humor és tánc is várja az érdeklődőket, este pedig a The Bits emlékzenekar lép színpadra.

Beatles-nap
Remek programokkal vár a Beatles-nap Rácalmáson
Forrás: wikipédia

Beatles-nap Rácalmáson

Az idei minifesztivál különlegessége, hogy a Beatles munkásságát állítja a középpontba. Az érdeklődők feldolgozásokban és eredeti felvételeken is hallhatják a legendás zenekar dalait, emellett az egri Beatles Múzeum vándorkiállítása is bemutatkozik, amely számos érdekességet árul el a „gombafejűek” sikertörténetéről.

Színes program, sok fellépővel

A zene mellett tánc és humor is helyet kap a színpadon. Fellép többek között:

  • a RÁJÁTSZIK Rácalmasi Játékszínkör,
  • a MEDUSA DANCE CREW,
  • a Dumaszínház egyik humoristája,
  • a Sándor Frigyes Zeneiskola fiatal tehetségei,
  • a Rockmilady,
  • valamint a Glória Kamarakórus.

A gyerekeket külön játékpark is várja, ahol kipróbálhatják, milyen a „Sárga tengeralattjáró” kapitányának lenni, és játékos formában tesztelhetik Beatles-ismereteiket.

A nap fénypontja: The Bits koncert

Az est csúcspontja a The Bits Beatles-emlékzenekar koncertje lesz, amely 19:30-kor kezdődik.

Ingyenes kulturális élmény

A szervezők abban bíznak, hogy a változatos és színvonalas program minden korosztály számára élményt nyújt majd. A részvétel ingyenes, így bárki csatlakozhat a rácalmási nyár egyik legkülönlegesebb kulturális eseményéhez.

Találkozzunk augusztus 30-án, 15 órától Rácalmáson, Meseországban!

 

