39 perce
Mesélő Ófalu minifesztivál Rácalmáson – idén a Beatles áll a középpontban
Rácalmáson augusztus 30-án ismét megrendezik a Mesélő Ófalu minifesztivált, amelyet a Tarr Gábor Oktatási és Kulturális Alapítvány a Rácalmási Önkormányzat támogatásával szervez. A rendezvény délután 15 órakor kezdődik a Szentháromság téri Meseországban, ahol Beatles-nap, ingyenes programok várják a családokat és a zenekedvelőket.
Rácalmáson idén a Beatles dallamai csendülnek fel a Mesélő Ófalu minifesztiválon. Augusztus 30-án délután három órától a Szentháromság téri Meseország ad otthont a rendezvénynek, amelynek középpontjában a legendás zenekar áll. A Beatles-nap részeként kiállítás, koncert, humor és tánc is várja az érdeklődőket, este pedig a The Bits emlékzenekar lép színpadra.
Beatles-nap Rácalmáson
Az idei minifesztivál különlegessége, hogy a Beatles munkásságát állítja a középpontba. Az érdeklődők feldolgozásokban és eredeti felvételeken is hallhatják a legendás zenekar dalait, emellett az egri Beatles Múzeum vándorkiállítása is bemutatkozik, amely számos érdekességet árul el a „gombafejűek” sikertörténetéről.
Színes program, sok fellépővel
A zene mellett tánc és humor is helyet kap a színpadon. Fellép többek között:
- a RÁJÁTSZIK Rácalmasi Játékszínkör,
- a MEDUSA DANCE CREW,
- a Dumaszínház egyik humoristája,
- a Sándor Frigyes Zeneiskola fiatal tehetségei,
- a Rockmilady,
- valamint a Glória Kamarakórus.
A gyerekeket külön játékpark is várja, ahol kipróbálhatják, milyen a „Sárga tengeralattjáró” kapitányának lenni, és játékos formában tesztelhetik Beatles-ismereteiket.
A nap fénypontja: The Bits koncert
Az est csúcspontja a The Bits Beatles-emlékzenekar koncertje lesz, amely 19:30-kor kezdődik.
Ingyenes kulturális élmény
A szervezők abban bíznak, hogy a változatos és színvonalas program minden korosztály számára élményt nyújt majd. A részvétel ingyenes, így bárki csatlakozhat a rácalmási nyár egyik legkülönlegesebb kulturális eseményéhez.
Találkozzunk augusztus 30-án, 15 órától Rácalmáson, Meseországban!