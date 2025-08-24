Hatezren látták a Bartók Színház nyári sikerprodukcióját

Sűrű, mozgalmas és minden eddiginél sikeresebb nyarat zárt a Bartók, olvasható a közösségi oldalukon: a Hippolyt, a lakáj végig telt ház előtt futott, és több mint hatezren látták az előadást a nyári hónapokban. Így alakult a Bartók Színház nyári színházi turnéja Hippolyt a lakájjal.

Dunaújvárosból az ország színpadaira – úton a Bartók Színház.

Fotó: Bartók Színház Facebook oldala

Hippolyt diadalútja: nyáron mindenhol telt ház fogadta a Bartók Színházat

A darab nemcsak Dunaújvárosban aratott sikert – a társulat szabadtéri vendégjátékokra is útra kelt. Hazatértek Kőszegre, ahol a Kőszegi Várszínházzal közösen született a produkció, majd Debrecen, Budapest, Veresegyház és Szeged következett a sorban. Utóbbi városban két alkalommal is színpadra állították a klasszikus vígjátékot.

A Bartók történetében kiemelkedő nyárként vonul be az idei: soha nem volt még ennyi vendégjátékuk, és közben saját szabadtéri színházi helyszínük is megnyílt – stílszerűen egy shakespeare-i darabbal.

A közönség szeretete, a telt házak és a sok utazás mind azt jelzi: a Bartók Színház Hippolyt, a lakáj című előadása valódi közönségkedvenc lett, amely méltán képviseli Dunaújvárost az ország színházi életében.