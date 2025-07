Ezernyi élmény egy délután alatt – jön a 7. Könyvtér

A rendezvényen színes programkavalkád várja a látogatókat: lesz élőszavas mese Marci nénivel, zenél a Makám Együttes, fellép a Swingsome, és műsort ad a Gulliver Színpad is. A gyerekeknek és családoknak is bőven jut a szórakozásból: csillámtetoválás, kézműves foglalkozások, népi játszóház, verskiállítás, sőt még egy angyalkiütős játék is helyet kap a programban.

Az érdeklődők ingyenesen beiratkozhatnak a könyvtárba, válogathatnak a filléres könyvvásárban, vagy részt vehetnek kvízeken és rejtvényfejtő játékokon. A hangulatról pedig a térzene gondoskodik egész délután.

Helyszín: Városháza tér, Dunaújváros

Eső esetén a programot a könyvtár épületében tartják meg.